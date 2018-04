El mundo del toro se solidariza con los más necesitados

Lunes, 23 de abril de 2018

Toreros, ganaderos y aficionados se unieron este lunes en torno a la mesa para solidarizarse con los más necesitados. El Restaurante ‘El Quijote’ de Vitigudino se convertía en el escenario de una causa de lo más solidaria, la comida benéfica previa al tentadero también a beneficio del Comedor de los Pobres, una iniciativa que partía de Julián Flores y que inmediatamente calaba en el mundo taurino de la mano del matador Javier Castaño.

Julián Flores narraba para este diario cómo surgió la idea a partir de ser consciente “de la labor que está realizando el Comedor de los Pobres de Salamanca” en favor de los más necesitados, una iniciativa en la que encontró a Javier Castaño como principal apoyo junto a su hermano Damián y asociaciones taurinas, porque “después ha sido todo más fácil”.

Para Javier Castaño participar en este tentadero benéfico “es un orgullo contribuir a una causa tan noble. Nada más que me lo propuso Julián no dudé ni un momento porque todos los voluntarios hacen una labor encomiable. En el siglo en el que nos encontramos y en el país en que vivimos que haya gente pasando hambre, lo veo como un crimen. He intentado poner mi granito de arena para juntar a asociaciones, ganaderos y toreros, para que sea un éxito artístico y en la recaudación de alimentos y comida, que es el objetivo”.

Por su parte, la presidenta de la presidenta de la Asociación Amigos del Silencio, colectivo impulsor del Comedor de los Pobres, Queti Luciano, señalaba sobre esta iniciativa que “todo lo que nos venga en ayuda de la misión, nos parece fenomenal, un gracias grandísimo para Javier Castaño y su hermano Damián, ganaderos y peñas que han tenido esta idea”, concluía.

Y sobre las mesas de El Quijote un menú de lo más salmantino, patatas ‘meneás’ y carrilleras, de lo que dieron cuenta unas 150 personas que posteriormente se sumarán al tentadero que dará comienzo a las seis de la tarde en la plaza de toros de Vitigudino.

Tentadero benéfico

El evento está promovido por la Asociación Taurina Villa de Vitigudino en colaboración con la Asociación Taurina de Guijuelo, Acarte, Asociación Media Verónica Macotera, Peña Cultural Taurina Albero Charro, Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila, Juventud taurina de Salamanca, Asociación Taurina 15 de octubre Alba de Tormes, Toro del Voto Villoria, Pasión Taurina de Babilafuente y Ayuntamiento de Vitigudino.

En el cartel están anunciados los matadores Carlos Escolar ‘Frascuelo’, Juan mora, Diego Urdiales, Javier y Damián Castaño, además del novillero Alejandro Mora. Se lidiarán reses de las ganaderías de Montalvo, Sánchez de Valverde, Valdefresno, Galache, Barcial, el Pilar, y Eduardo Martín Cilleros.

El festejo dará comienzo a las 18.00 horas y la entrada será el donativo de productos alimentarios, preferiblemente imperecederos como las legumbres, además de leche y aceite. Al finalizar, se sorteará un capote donado por el torero peruano Roca Rey y que lució en la corrida de la feria de abril en Sevilla.