Pablo Cortés: “En líneas generales creo que hemos sido algo, sólo algo, superiores”

Domingo, 22 de abril de 2018

El técnico del Salmantino reconocia la euforia tras el gol de Galván, mientras que Astu, que fue expulsado por aludir de forma despectiva a la nacionalidad de algunos rivales, señalaba que la derrota ha sido “un jarro de agua fría”

Como ya ocurrió en el encuentro de la primera vuelta, en aquella ocasión como segundo técnico del Salmantino, conjunto que actualmente dirige, Pablo Cortés aparecía ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al derbi. Ahí aseguraba que “veníamos con el objetivo de sacar tres puntos y lo hemos conseguido”. Y eso que no fue fácil, ya que tuvo que hacer frente a “un partido muy igualado, creo que se ha visto. Se iba a decidir por pequeños detalles, y ese detalle, igual que en el partido de ida un gol de Martín de falta, pues ha ocurrido ahora un gol de Martín en los últimos minutos”. Un tanto que como indicaba el propio Cortés “hemos vivido con mucha euforia, evidentemente”.

El equipo que dirige el técnico charro tuvo que sobreponerse a un tanto inicial de Unionistas en los primeros minutos. “Teníamos que seguir creyendo en la idea. Ellos han tenido muy buen arranque, pero sabíamos que no iba a durar eso los noventa minutos. Nosotros también tenemos cosas buenas. Ellos salieron muy bien, lo hemos contrarrestado a partir del minuto diez”, aseguraba Pablo Cortés. “Hemos pasado ese vendabal del equipo rival, y luego hemos sido en líneas generales algo superiores, éramos dos equipos muy potentes que estábamos muy a la par. Estábamos cómodos, tranquilos, sabíamos que podía llegar el empate, y ha llegado. En el segundo tiempo quizá hemos sufrido un poco, les hemos dejado esa primera línea de inicio que jugasen a su favor, pero en esos golpeos frontales no nos generaban mucho peligro”.

Las malas noticias que ha recibido el entrenador del Salmantino se produjeron por medio de lesiones. “Según la acción que se ha producido, creemos que es una microrrotura lo de Murci. Tal y como se ha visto esa acción, son los primeros síntomas. Jehu tenía molestias durante la semana, una sobrecarga, ha forzado para jugar, desde aquí agradecérselo, y hasta el tiempo que ha durado”. Esto, unido a que en el tramo final del choque “Caramelo sentía unas pequeñas molestias en la parte posterior”, obligó a Pablo Cortés a “hacer cambios más por la necesidad”.

Esta victoria, unida al empate ayer del Astorga, sitúa al Salmantino UDS en tercera posición. “Es un paso adelante para el play-off, pero hay que seguir peleando. No es definitiva el partido, es un paso más y a centrarnos en la Arandina. Yo quiero más, soy muy ambicioso, e intento transmitir eso al equipo. Hemos escalado un puesto, el siguiente objetivo es escalar otro. Quedan pocas jornadas para acercarnos al primer puesto, aunque matemáticamente es posible. Cuanto más arriba estemos, mucho mejor. Vamos a pelear hasta el último momento para estar lo más arriba posible”, indicaba Cortés.

Tampoco quiso olvidarse de sus aficionados el técnico del Salmantino, que aseguraba que “la afición es muy importante para nosotros, agradecemos todo el apoyo que sentimos. Pese a la escasa afición que hemos podido traer, nos han alentado desde el principio hasta el final. Luego a celebrarlo con ellos porque lo merecen”.

Astu: “Estamos a poco de certificar nuestro objetivo y esto no nos puede detener”.

El técnico de Unionistas aparecía cabizbajo ante los medios de comunicación por una derrota que ha sentado a su equipo “como un jarro de agua fría”. Segundo derbi de la temporada, y de nuevo derrota para Unionistas. Algo que para su entrenador Astu “está claro que es un jarro de agua fría. Dábamos al rival por muerto prácticamente, estaban muy cansados, bien metidos atrás. Nos estaba costando, pero estábamos superando bien las dos primeras líneas, la tercera nos estaba costando más. Estábamos teniendo el balón con seguridad, para progresar con inteligencia, pero así es esto”. Y es que en el tiempo añadido llegó el golazo de Martín Galván. “Nos han ganado, darles la enhorabuena. A partir de ahora a levantar al vestuario, que evidentemente está fastidiado”.

No obstante el partido había empezado muy bien para Unionistas. “Hemos empezado con el ritmo que queríamos, el equipo estaba empujando, estaba apretando alto, ellos tenían dudas en salida. Nos hemos hecho dueños del partido, hemos tenido dos ocasiones más aparte del gol bastante claras que no hemos podido materializar. Hemos cometido un error bastante grave en un saque de puerta con las presiones altas que lanzábamos, hemos escalonado mal. Ellos lo aprovechan, y el partido se convierte en un partido de idas y vueltas, bastante feo los últimos minutos. A partir de ahí intentamos descansar, desestresar, la segunda parte iniciamos creo que empezamos muy bien, bastante superiores, con el rival metido en su campo. Hemos generado prácticamente toda la posesión de la segunda parte, y ellos la que han tenido la han metido. Ese creo que es el resumen”, indicaba el propio Astu, que ya piensa en el futuro. “Está claro que hoy estaremos jodidos todo el mundo, el vestuario está fastidiado, nosotros también porque no hemos tenido tiempo de reacción porque ha sido en el último minuto. A partir de mañana a preparar el próximo. Sabemos que estamos a poco de certificar nuestro objetivo, y esto no nos puede detener. Vamos líderes y tampoco nos durará mucho, porque por suerte somos los mejores a día de hoy”.

Sobre su expulsión, el técnico asturiano indicaba que “el árbitro ha estado fenomenal. Las decisiones creo que son todas buenas, hay que darle la enhorabuena, pero el linea se pone muy nervioso. Ha estado amenazando constantemente a Tom para que no se levantase, a Arroyo hablándole mal...Son lances del partido y a ver qué se inventan, porque en las actas para justificar una expulsión en un partido así suelen guardarse un poco. En función a lo que pongan, alguna vez tomaremos medidas porque uno se cansa. ¿Levantar los brazos les molesta? A lo mejor ha sido eso, pero por levantar los brazos en un partido así no puedes expulsar a un entrenador”.