Domingo, 22 de abril de 2018

Los colegios e institutos deben ser un espacio en el que niños y adolescentes disfruten, aprendan y convivan. Pero para algunos puede convertirse en una pesadilla.

Desde hace varios años el acoso escolar encontró en la telefonía y en Internet una nueva vía. «Los jóvenes utilizan el teléfono móvil para todo», indica Pilar Orleta, fiscal de Segovia. También para acosar a sus compañeros, en algunos casos. El 'ciberbullying' es el acoso a un compañero a través del móvil o el ordenador, aunque en muchas ocasiones sus autores no son conscientes de que están cometiendo un delito. «Normalmente consideran que es una broma, pero es un tipo de delito muy subjetivo», explica la fiscal, que añade que el efecto que causa el acoso en la persona que lo recibe es lo que va a determinar el desarrollo del procedimiento.

Más frecuente todavía que el 'ciberbullying' (del que existieron varios casos hace años) es el conocido como 'sexting', que consiste en el envío de fotografías «sensuales», a través del teléfono móvil. «Se da a diario y no solo en menores», subraya la fiscal. En estos casos, las imágenes pueden ir pasando por varios teléfonos generando comentarios que pueden ocasionar daño a la persona de la fotografía. «Este delito lo pueden cometer muchas veces pero no lo llegan a saber porque la persona de la fotografía no lo denuncia», añade.

Hay un tercer tipo de delito relacionado con las nuevas tecnologías que, por el momento, no ha llegado a Segovia. Se trata del 'grooming', y se da cuando un menor entabla relación con un adulto a través de Internet. «Primero obtiente datos de confianza, luego puede haber contacto físico e incluso delitos contra la libertad sexual», señala la fiscal.