El Plan de Seguridad Vial.

Por fin el Ayuntamiento dice tener un Plan de Seguridad Vial, o al menos ha mostrado un documento encuadernado al mejor estilo del diputado Pablo Casado, dado que hasta el momento ni siquiera la oposición municipal parece conocerlo. Eso sí, según la nota de prensa del Ayuntamiento de Salamanca “está abierto al diálogo y debate con los grupos municipales y expertos en la materia con el objetivo de contar con la participación de todos y alcanzar el máximo consenso.” No sé si en todos incluye a la totalidad de ciudadanos, pero es de suponer que algún día lo conoceremos. Aunque no comprendo que tras la presentación no se haga público “urbi et orbe” hasta el infinito y más allá. A lo mejor se debe a la atosigante falta de canales de comunicación social que padecemos hoy en día, y si no que pregunten en Podemos.

El documento de apoyo de la DGT para estas cosas es de 2007, y se puede obtener en su web. La “Guía de apoyo para la acción local” dice en su página 10 que “La cultura de la sostenibilidad en materia de movilidad urbana apuesta por la convivencia pacífica de todos los medios de transporte y el reparto equitativo del espacio público.” Continua “…el apoyo a los sistemas no motorizados y los servicios públicos, y la aplicación de medidas que maximicen la seguridad de las personas cuando se desplazan por las calles han de ser los dos objetivos prioritarios de las políticas locales y supramunicipales. Para ello, también es imprescindible contar con la participación ciudadana para avanzar hacia un amplio consenso social que permita hacer de la movilidad sostenible y segura el eje vertebrador de cualquier política y plan de actuación.”

A continuación, aparte de una interesante exposición sobre el problema de la seguridad vial en las ciudades, se presenta una estructura para realizar un diagnóstico, establecer unos objetivos, formular propuestas, elaborar un Plan de Acción y los mecanismos para la Evaluación. Señala como “Las claves del Éxito” (pag. 47) que “La seguridad vial es una tarea colectiva. Es indispensable, por lo tanto, la participación activa de todos los sectores y agentes relacionados con la movilidad y la accidentalidad urbana. (…) requiere de dos estrategias transversales fundamentales:

A. Un claro liderazgo municipal con la implicación de políticos, técnicos y departamentos de toda la administración local,

B. La colaboración y coordinación permanentes con todas las instituciones y la sociedad civil.”

La última frase del documento es: “Avanzar en la mejora de la seguridad vial urbana es un reto colectivo, y sólo se puede conseguir con el esfuerzo diario de todas las instituciones y del conjunto de ciudadanos.”

Indudablemente todo lo que suponga trabajar en la mejora de la seguridad vial en nuestras calles es claramente positivo para todos, y es de confiar que el documento presentado, y que algún día conoceremos, algo aportara. Hay que felicitar al Ayuntamiento en la parte que le toque por la disminución de accidentes de tráfico en 2017, aunque siga sin tener claro qué ha hecho aparte de eliminar pasos de peatones. Y confiar en su trabajo denodado para que eso continueí. Hasta el momento lo conocido del Plan de Seguridad Vial no es más que la exposición de su actrividad habitual (pintar pasos de peatones) o una nueva relación de obras que, ¡oh casualidad!, reproduce parte del Plan de Movilidad aprobado el 26 de Julio de 2013. Recordemos que la vigencia habitual de documentos como este último suele ser de 10 años.

http://noticias.aytosalamanca.es/noticias/es/noticias/noticia_5008

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/politicas-viales/urbanos/