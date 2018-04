Arcadio Vicente y Jorge Sousa, la tradición del tamborilero continúa

Jueves, 19 de abril de 2018

‘Memorias y vivencias de Vitigudino’, programa radiofónico conducido por María Teresa Marcos, donde cada jueves trata de recuperar la historia más reciente de la villa vitigudinense, ha contado hoy con la presencia de los tamborileros Arcadio Vicente y Jorge Sousa.

Arcadio y Jorge compartían la mañana con el ‘cronista de la villa’, Joaquín Bernal, con una interesante charla sobre los tamborileros de ayer y de hoy, recordando a los que ya no están y orgullosos de que esta tradición no se pierda, gracias a la savia joven que va tomando el relevo.

Comenzaba el programa de la mañana de este jueves, Arcadio, con la voz de muchos años de experiencia en el mundo de la flauta y tamboril, comentando sus principios en esta disciplina, recuerda cómo comenzó a tocar con tan solo ocho años, teniendo como único maestro su oído y horas y horas de ensayo en el campo, mientras guardaba ovejas como pastor, primero en Picones, lugar en el que nació, más tarde en Gema, y durante los últimos años, en Barreras. Por tanto, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, su originalidad es su mayor virtud. Además, evocaba a los numerosos tamborileros que ha dado la comarca de Vitigudino.

A lo largo de los años ha formado en el baile charro a integrantes de casi todos los grupos de folclore de la comarca, ha recorrido casi todos sus pueblos con su flauta y tamboril y se ha mantenido siempre fiel al folclore tradicional de su tierra, “nada que ver con el de la Sierra”.

Minutos más tarde llegaba Jorge, representación de una nueva hornada de tamborileros, garantía segura de que este arte no se pierda, y el que, junto con Arcadio ya es muy conocido por toda la comarca, ya que no hay fiesta por estos pueblos que no cuenten con alguno de ellos para acompañar los actos, tanto lúdicos como religiosos.

Dos generaciones unidas por una afición en común, el arte de la flauta y tamboril, como demostraron tocando juntos la popular jota ‘La Clara’.