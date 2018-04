El centro Comercial El Tormes recordará al ‘Genio de Mineápolis’

Miércoles, 18 de abril de 2018

El próximo sábado 21 de abril, aniversario de la muerte de Prince, sus fans tendrán una oportunidad de celebrar su talento y recordar al gran ‘Genio de Mineápolis’ reviviendo su mítico concierto ‘Sign 'O' The Times’, un espectáculo que después de haber hecho historia en la música, llega a los cines dos años después de su muerte. Lo cines del Centro Comercial el Tormes proyectarán este mítico concierto el sábado a las 20,30 horas.

En 1987, Prince convirtió el álbum ‘Sign O’ the Times’ en una de sus más grandes obras maestras, transformándolo a su vez en una película-concierto histórica, 84 minutos explosivos de energía vital que certifican su carisma como estrella musical sobre un escenario. En este espectáculo, Prince está respaldado por una nueva banda capaz de dominar cualquier situación. En total, 13 canciones en directo (11 de Sign O’ the Times) y una breve versión para piano de Little Red Corvette, demás de una versión de Now's the Time, de Charlie Parker.