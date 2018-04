Lale Cubino: “La Vuelta a Castilla y León va a estar más abierta que nunca al no haber finales en alto”

Miércoles, 18 de abril de 2018

El ex ciclista bejarano dirige la Ronda Regional que se abre el viernes en Salamanca y Alba y trabaja también en la Vuelta a Salamanca elite: “Pensaba que era pronto pero la aceptacion está siendo muy buena”

Decir Lale Cubino es decir ciclismo y del bueno. Han pasado más de 30 años desde que este bejarano irrumpió con fuerza en la elite del ciclismo nacional e internacional, con triunfos de etapa en las tres grandes y uno de los corredores más carismáticos del pelotón. Tras su retirada, siempre ha estado vinculado al ciclismo, ya sea como patrocinador, comentarista o, en su nueva faceta, la de organizador (profesionalmente se dedica también a comercializar productos ciclistas, especialmente ropa). La empresa para la que trabaja hace tres años que adquirió Cadalsa, la empresa que organiza la Vuelta a Castilla y León y Cubino se puso al frente de la nave para potencier una ronda que ya en los años de oro del ciclismo tuvo una gran trascendencia internacional.

Como es habitual (cuenta con el apoyo y patrocinio de la Consejería de Turismo), cada año buscan potenciar algún aspecto o evento que se celebre en Castilla y León. Este año, se rinde homenaje al Año Jubilar Teresiano y se centra en esas capitales que fueron clave en la vida de Santa Teresa. En ese recorrido no podían faltar Alba de Tormes, que será salida de la ronda, el viernes, a las 12.55 horas, en una etapa que tras 182 kilómetros y atravesar toda la provincia, llegará a la meta situada frente a El Corte Inglés. La segunda etapa será Valladolid-Palencia y la tercera Segovia-Ávila.

Aprovechamos la ocasión para que Lale Cubino cuente a los lectores de SALAMANCArtv AL DÍA los pormenores de la ronda, la Vuelta a Salamanca Elite y Sub-23 donde también está trabajando en la organización, y la situación general del ciclismo.

“La ronda se debe un poco a los Ayuntamientos y en base a ellos se hacen los recorridos. Este año, tanto Salamanca como Palencia son llanas y no hay final en alto. Quizá es menos exigente en montaña y no hay un final en alto, pero el trazado es muy sinuoso, con muchos recovecos, subidas y bajadas, es abril y hay viento. Pienso que va a ser una vuelta muy abierta. No es de esas en las que hay dos o tres corredores favoritos que sabes que gana uno u otros, sino que este año se abre a veinte o treinta corredores”, comenta Cubino.

Y es que tiene claro que la belleza puede estar en cualquier repecho. “Por supuesto. Va a haber emboscadas y es época de abanicos y también es muy bonito. En Salamanca en el primer sitio, sin duda”, comenta, a la vez que no se atreve a dar un favorito concreto. “Es que en realidad no lo hay. Está claro que Movistar será el equipo referente y a batir, pero tiene varios corredores que pueden estar ahí, desde Rubén Fernández al propio Carlos Barbero que, además, es burgalés y querrá brillar en Castilla y León, al igual que el zamorano Jaime Rosón. Viene Óscar Sevilla que, aunque mermado, siempre es un corredor que da un plus de ganas a cualquier prueba, pero yo creo que no hay favoritos. La gente que se desenvuelve bien en las clásicas puede brillar”.

Además, en estos días se encuentra también enfrascado en la Vuelta a Salamanca elite y sub-23, que la recupera Promesal tras siete años. “Si te digo la verdad, fui escéptico al principio. Pensaba que era un poco pronto, pero cuando hemos empezado a trabajar hemos tenido muy buena aceptación y ya la tenemos cubierta al 75 por ciento”.

Y es que tiene claro que el ciclismo tiene que ir recuperando su sitio después de años duros. “El ciclismo en Salamanca está muerto. Pasamos de tener Vuelta, equipos en todas las categorías, a no tener nada. Pero estamos recuperando y hay mucho afición. Esa afición está ahí. Está claro que por mucho que queramos el ciclismo necesita apoyo empresarial y repercusión mediática. Antes, todas las cadenas pagaban por televisarlo y ahora tienes que pagar, pero es lo que hay y yo creo que poco a poco están volviendo a surgir grupos que quieren recuperarlo y trabajan por ello y hay que ser optimistas”, sentencia.