Iberdrola muestra en Salamanca su compromiso con el emprendimiento y la innovación

Miércoles, 18 de abril de 2018

Iberdrola, en el marco de la cuarta edición del Startup Olé, hace bandera en Salamanca de su compromiso con el emprendimiento y la innovación y reafirma su apuesta por la transformación digital y la sostenibilidad en un evento que dará cita a emprendedores e inversores de toda Europa.

La compañía que participará en distintas mesas redondas, talleres y programas de aceleración de pequeñas y medianas empresas, ha desplegado una serie de acciones innovadoras con el fin de remarcar, de forma lúdica y atractiva, su impulso por el ecosistema de emprendimiento tecnológico.

Además de contar con un stand en el que se expondrá la actividad de Iberdrola con start-ups, a través del programa PERSEO, y su esfuerzo por fomentar el emprendimiento, a través de la iniciativa Jóvenes Emprendedores, Iberdrola ha instalado un espacio que cuenta con un molino de realidad virtual y dos coches eléctricos con punto de recarga, que reflejan su apuesta por las energías limpias y la movilidad eléctrica.

En el molino eólico sensorial se proyectará un vídeo de realidad virtual sobre la construcción de Wikinger, el macroparque eólico marino alemán construido en solitario por Iberdrola, un proyecto emblemático que muestra la apuesta de la compañía por el desarrollo de las energías renovables, la innovación y la reducción de emisiones.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de la exhibición de algunos elementos de movilidad eléctrica; bicicletas, patinetes smart go monster, easy go, scoot Z5 y confort go y de la presencia de dos robots humanoides que interactuarán con los allí presentes. Igualmente, se obsequiará a todo el público asistente con bombillas customizadas.

Iberdrola, que ha querido sumarse un año más como uno de los principales impulsores de un evento que quiere multiplicar sus cifras y aspira a contar con la participación de 10.000 personas, entre emprendedores, inversores y aceleradores, reafirma su compromiso con la Universidad de Salamanca, en el marco de la Cátedra Octavo Centenario, en la que colabora activamente en el fomento de la transferencia tecnológica Universidad-Empresa, en una estrecha alianza para el lanzamiento de proyectos de I+D+i e iniciativas formativas en áreas de interés comunes.

De la misma manera, la compañía refleja su apuesta por el desarrollo del talento y las capacidades de jóvenes emprendedores poniendo en marcha un proceso de captación de futuros jóvenes profesionales en el marco de este foro.

Iberdrola, apoyando el emprendimiento

Iberdrola dispone de diferentes líneas para el apoyo y fomento del emprendimiento entre las que destacan:

PERSEO, el programa de “startups” que lleva más de 10 años innovando con 'start-ups'. Este programa está dotado con 70 millones de euros, y pretende fomentar la creación y desarrollo de un ecosistema global y dinámico de empresas emergentes y emprendedores en el sector eléctrico. A través de él, Iberdrola pone a disposición de las start-ups, tanto su apoyo inversor, como su expertise, su base de 30 millones de puntos de suministro y sus cerca de 50 Gigavatios (GW) de capacidad instalada. De esta manera, contribuye a desarrollar y dinamizar un tejido empresarial innovador en el sector energético.

IBERDROLA U es una comunidad formada por jóvenes talentos que, guiados por mentores y expertos del sector de la energía, buscan respuestas innovadoras a los retos del futuro energético. Esta comunidad nace de la pasión y ambición de un grupo de jóvenes que buscan sacarle partido a su talento. Iberdrola les ofrece la oportunidad, los medios y las herramientas para conseguir su propósito; transformar el futuro de la energía a través de soluciones innovadoras.

El Programa de Universidades de Iberdrola, que cuenta con una comunidad global de 200.000 alumnos, 20.000 profesores y más de 1.500 becarios, y por el que durante 2017 se han otorgado 150 becas de excelencia, se han celebrado 5 hackatones o bootcamps con 800 emprendedores y con la colaboración de más de 100 mentores. También se han realizado más de 25 workshops y se han proporcionado más de 2.500 horas de formación.

Iberdrola, volcada con la transformación digital

Iberdrola están en plena sintonía con los tres vectores fundamentales del proceso de transformación que está viviendo el sector energético en la actualidad: la descarbonización, que lleva consigo un fuerte proceso de electrificación de la economía; los avances tecnológicos, que están permitiendo reducir los costes y crear nuevas oportunidades de negocio; y la mayor conectividad del consumidor, que le dota de un mayor protagonismo y capacidad de interacción.

De esta manera, considera la digitalización como una de las claves para encarar con garantías de éxito el futuro escenario energético. Mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y su desarrollo se están modificando no sólo los procesos de trabajo sino también la relación entre los usuarios y los productos y servicios que éste demanda. Las enormes posibilidades que se abren con la interpretación personalizada de necesidades o hábitos de consumo han dado un giro al diálogo entre cliente y compañía.

La tecnología y la innovación son los ejes de la estrategia de digitalización en Iberdrola. La compañía invertirá 4.800 millones de euros en digitalización hasta el año 2022 y se ha propuesto sacar adelante 75 proyectos innovadores cada año, con lo que logrará eficiencias adicionales gracias a los avances en analítica de datos e inteligencia artificial.

Siempre respetando la premisa de riesgo cero, Iberdrola tiene claro que su futuro es digital. No existe otra alternativa en el mundo actual. Por ello, la compañía apuesta por generar y fomentar nuevas ideas. Así, ha creado un think tank de nativos digitales que, bajo el nombre Proyecto Next, agrupa a jóvenes profesionales de la compañía que aportan nuevas visiones para aplicar en sus diferentes disciplinas. A día de hoy, este equipo ya ha desarrollado productos que han visto la luz y otros que lo harán próximamente.

La compañía ha puesto en marcha también el grupo Accelerator, compuesto por 26 jóvenes empleados de Iberdrola de diferentes países del mundo, que trabajan de forma conjunta con el objetivo de convertir a Iberdrola en la mayor utility del mundo en un plazo de 10 años. En ella jugarán un papel clave los equipos y sistemas de análisis de big data, en los que la empresa está realizando cuantiosas inversiones con el objetivo de volver a anticiparse.

Como muestra de su apuesta por la innovación y la implantación de redes más inteligentes y más eficientes en todo el mundo, Iberdrola ha inaugurado recientemente el centro tecnológico ‘Iberdrola Innovation Middle East Center’ en Catar. Desde las instalaciones de este nuevo centro de I+D+i se darán respuestas al desafío que supone la digitalización del sistema energético.

Iberdrola ha invertido 246 millones de euros en actividades de Innovación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) a lo largo de 2017. Este importe supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior, cuando la cifra se situó en 211 millones de euros.

Como consecuencia de su continuo compromiso con la I+D+i, la compañía es la 'utility' española más innovadora y la tercera de Europa, según la clasificación de la Comisión Europea.

De cara al futuro, la apuesta de Iberdrola por la innovación seguirá siendo prioritaria para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad y buscará mantener a la empresa a la vanguardia del desarrollo de los nuevos productos, servicios y modelos de negocio que están transformando el sector.