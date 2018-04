El PP considera “tarde” la convocatoria de la primera reunión con peñas a cuatro meses de las fiestas

Miércoles, 18 de abril de 2018

PEÑARANDA | Los populares destacan que en la comisión se ofrecerán datos ya conocidos por los medios y las redes, además de hacer hincapié en que no se ha contado con la opinión ciudadana para las contrataciones

El Partido Popular ha mostrado su parecer en torno a las informaciones aparecidas en las últimas fechas en torno a conciertos y verbenas confirmadas para las próximas Ferias y Fiestas de agosto y que aún no han sido abordadas en comisión ciudadana por el Ayuntamiento de Peñaranda y la concejalía de festejos.

Una situación sobre la que señalan que “este año no ha podido ser, y es que después de la frustración que muchos de nuestros jóvenes mostraron en las Ferias pasadas, cuando después de ofrecerles la posibilidad de votar a una serie de Grupos Musicales y saliendo por mayoría figuras importantes, el equipo de gobierno decide obviar esos datos y en un intento de justificarse, hablaban de contratiempos, o de falta de disponibilidad. Los ciudadanos no llegaron a entender el porqué de esas propuestas si alguno de los Grupos propuestos no tenían disponibilidad, como así dijeron”.

Tal y como afirman los populares, “la mala experiencia del pasado año puede haber sido el principal motivo para que este año el equipo de gobierno haya prescindido de las votaciones en busca de las preferencias de nuestros jóvenes” y añaden que “más bien tarde se ha convocado a ciudadanos y peñas a una reunión informativa de las Ferias Y Fiestas 2018…la tardanza queda patente, ya que nunca se había convocado a tan sólo 4 meses de las Ferias para una primera reunión informativa”.

Los populares estiman que en dicha reunión “seguramente se dará cuenta de datos ya conocidos por todos, ya que a través de las redes sociales y de los medios de comunicación se han dado nombres concretos. Ya a finales del mes de febrero, los medios de comunicación anunciaban a la Orquesta Panorama como firme candidato a estar presente en nuestras Ferias y Fiestas, y se afirmaba que estaba a falta de una firma, dando también otros nombres como Anaconda o la Huella como otros posibles Grupos; igualmente hace escasos días, a través de los medios y las redes sociales, nos enteramos de que estará presente Demarco”.

Por tanto añaden que, “salvo sorpresas de última hora mucho nos tememos que las contrataciones ya estén cerradas y no haya margen para admitir propuestas, aunque nos gustaría equivocarnos y que en esa reunión se ofrezca la posibilidad de que los jóvenes o Peñas presenten propuestas y que se escuchen sus preferencias, aunque sea en un intento de compensar los errores del pasado año”.