"El PP miente y mientras unos trabajamos para levantar Peñaranda otros lo hacen para enterrarla"

Martes, 17 de abril de 2018

La regidora municipal respondía así este martes, junto al concejal de Hacienda Isidro Rodríguez, ante las declaraciones realizadas por el Partido Popular la semana pasada en relación a la situación de las Tasas municipales

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, ha querido manifestar públicamente este martes su parecer y el del Equipo de Gobierno en relación a las acusaciones realizadas por el Partido Popular en relación la situación que presentan diferentes tasas municipales, declaraciones de las que afirman que “son mentiras. Yo entiendo que puedan haber empezado ya su campaña electoral pero lo que no se puede permitir son las informaciones falsas que el PP una y otra vez ofrece en sus ruedas de prensa” a lo que añade que “dicen que hay malestar entre los ciudadanos por la situación de las tasas…el malestar será el que tiene la oposición porque los ciudadanos no”.

La primera edil ha señalado que actualmente “hay algunas tasas y servicios municipales como el agua, la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes, la Escuela de Música y todas las Escuelas Deportivas que sabemos que son deficitarias...estamos orgullosos de ello ya que el único objetivo que pretendemos desde el Equipo de Gobierno, que no desde el Partido Popular, es que todos los ciudadanos de Peñaranda puedan acceder en las mejores condiciones a estos servicios, que todos ellos tengan los mismos derechos y oportunidades independientemente del nivel socio-económico que dispongan” y añadía que mantendrán los servicios mencionados, a pesar del coste y que, en el caso de la guardería, “ la Junta solo se hace cargo del 35%, el resto lo pone el Ayuntamiento”.

En lo referentes a la Tasa de aguas, la regidora municipal considera “falsas” las afirmaciones que los populares ofrecían públicamente la pasada semana, mostrando para demostrarlo un balance de gastos e ingresos desmenuzado por el concejal de Hacienda, Isidro Rodríguez, quien afirmaba que la subida de solo el IPC formaba parte del programa socialista, por lo que afirma que “en manipulación la portavoz del Partido Popular es número uno” aludiendo al convenio firmado por el Partido Popular, en el que se reflejaba el abono del coste de la Potabilizadora que según señala, solo en amortización, supera los 80.000 euros al año.

Rodríguez Plaza ha explicado que “el colmo de la manipulación o la falta de trabajo es la información que el PP ha ofrecido sobre la Tasa de Basuras, sobre la que quiero dejar claro que fue establecida por el Partido Popular en un Pleno celebrado el 13 de noviembre de 2013, que fija en 19,90 euros por ciudadano y vivienda el servicio, lo mismo que se está cobrando y se va a cobrar en 2018 y 2019” y añadía que “existe un informe de Intervención fechado en el 11 de noviembre de 2013, en el que se afirma claramente que la financiación que tenía en aquel año era del 76,70%, ósea que no hay superávit como decían. Ahora se autofinancia al 87,58%”.

Unos datos que, tal y como destacaba Carmen Ávila, “demuestran que mientras unos trabajamos para levantar Peñaranda otros lo hacen para enterrarla” y añaden ambos que “esta carrera electoral larga, intentando desprestigiar la gestión municipal, no solo no les ayuda sino que demuestra que la ciudad está empezando a recobrar el pulso y desde luego a nosotros nos van a encontrar siempre trabajando por ello y no en el toma y daca. Con papeles todo se demuestra, si hubieran trabajado en el PP sabrían que esto es así”.