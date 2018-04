Convocatoria de una manifestación en Zafra en defensa del tren convencional

Comunicado del Movimiento por la recuperación del Tren Ruta de la Plata Seguimos luchando por la Reapertura del Tren Ruta de la Plata. Hace justo un año fue en Hervás, donde los gobiernos nos levantan las vías sin un proyecto alternativo. Ahora convocamos a ciudadanos y empresas en Zafra, que sigue siendo una estación importante de trenes y enlace de vías de ferrocarril del suroeste peninsular. El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata sigue firme en sus convicciones y demandas, por eso mantenemos viva la llama por un tren Público y Sostenible, insistiendo que este eje norte sur, desde Sevilla, Algeciras y Huelva hasta Gijón, Vigo, Avilés… es necesario para transportar mercancías, comunicar a la gente y revitalizar nuestras comarcas, las más deprimidas del país. Lamentamos que las mociones de apoyo para su Reapertura y contra el Levantamiento de Vías en las numerosas poblaciones y todas las capitales de la Ruta, además de las tres Proposiciones No de Ley (Congreso, Parlamento de Andalucía y Asamblea de Extremadura), no hayan ablandado los corazones de los ejecutivos de Renfe-Adif y de los políticos que nos gobiernan. En cambio apuestan por el achatarramiento de los raíles en algunos tramos al norte de Plasencia para contentarnos con una Vía Verde que, se oculta a sabiendas, poco turismo aportará y, en todo caso, de baja calidad. Por eso convocamos esta manifestación en ZAFRA, punto estratégico de Extremadura cercano a Andalucía, donde el estado de la circulación en la Sierra Morena de Huelva y la de Sevilla apenas permite velocidades de más de 60 Km/h, e incluso en el llano entre Llerena y Usagre, ni eso. Seguimos exigiendo INVERSIONES Y MEJORAS PARA EL TREN CONVENCIONAL sin más dilación puesto que desde el Gobierno del Partido Popular, a pesar de la ingente deuda que genera, sigue apostando en los nuevos Presupuestos de este año por la Alta Velocidad (5.675 M€, 16,5% más que en 2017), y la Junta de Extremadura por las carreteras (se nos anuncia hasta 2030 un Plan Especial de Infraestructuras por 2.755 M€). ¿Dónde está la Economía Circular de la que presumen y para la que promulgan normas? Si se busca paradigma: ¡Tenemos el Tren! Todas las conexiones desde Zafra, ciudad intermedia antes muy industrial y ahora centro de servicios, son tan necesarias como justas: hacia el sur por Fregenal a Huelva y por Llerena a Sevilla; hacia el norte a Mérida, Badajoz y Madrid; y también hacia el oeste en Jerez, donde denunciamos el abandono de las inversiones públicas hechas en el tren que ya no se rentabilizan socialmente. Todas sin obras ni mejoras previstas. Todas sin electrificación. Desde el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, insistimos en la necesidad de potenciar un tren convencional de altas prestaciones frente al AVEderroche. Aquí, en Zafra y ahora. Un tren que es de todos y para todos potenciando la economía en el Oeste, vertebrando el territorio, transportando mercancías y el medio más efectivo para luchar contra el cambio climático.