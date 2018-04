Podemos sigue defendiendo la paralización de las obras de El Bosque de Béjar

PODEMOS se reafirma en su petición para que las obras de El Bosque sean paralizadas y reorientadas al estudio y la restauración

El Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León rechaza la alteración de los valores del Bien de Interés Cultural.



El Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León, tras leer las insuficientes explicaciones del Alcalde de Béjar, se reitera en su petición de paralización de las obras que el Ayuntamiento acomete en la villa renacentista de El Bosque al considerar que éstas alteran los valores del Bien de Interés Cultural, no están orientadas al estudio previo y a la restauración prudente que mejore el bien y porque no se están haciendo con la colaboración de los expertos del Consejo Asesor -pendiente de constituir desde 2001- según establece el Plan Director.



Como el Alcalde de Béjar debe haber leído, aunque no lo reconozca, hablar de El Bosque es hablar del Grupo Cultural San Gil y muy especialmente de José Muñoz como gran estudioso de esta villa. Es la persona que más horas ha dedicado a investigar este bien, por ahora durante más de dos décadas, y no sólo a la villa renacentista de su localidad natal. Flaco favor hace el Alcalde de Béjar al encargar y poner en valor a profesionales llegados de fuera que como se puede advertir en el proyecto, el cual ha sido y es custodiado con gran recelo, no tienen suficiente aprecio por El Bosque como para intervenir en él de la forma que merece.



Según recoge el informe de José Muñoz sobre el acondicionamiento y ajardinamiento del espacio norte del palacete del jardín histórico, el proyecto encargado por el Ayuntamiento de Béjar padece graves deficiencias y carece de conocimientos sobre las múltiples publicaciones que versan sobre El Bosque pero, lo que todavía es peor, conllevará una pérdida patrimonial importante de un Bien de Interés Cultural que no sólo no va a ser mejorado, resulta que no va a ser respetado.



Ningún profesional verdadero y tampoco ninguna Administración Pública cuyos responsables tengan como prioridad la conservación y la recuperación del patrimonio deben anteponer su nombre, su currículum o su impronta a la historia, la cultura y las épocas. La propuesta de nuevo jardincillo es absolutamente personalista y una oportunidad perdida para estudiar e incluso recuperar elementos del jardín de 1583, si así fuese posible.



Por todo ello, y por cuantos argumentos se exponen en el citado informe, Isabel Muñoz, nuestra Procuradora por la provincia de Salamanca y portavoz en la Comisión de Cultura, defenderá que la Junta de Castilla y León tome las riendas de este asunto y, si no se siente capacitada, propondrá que busque asesoramiento externo en otras instituciones como el Consejo Asesor del Plan Director, necesariamente y en primer lugar, o en el Ministerio de Cultura, como principal garante de la pervivencia del patrimonio histórico español.



El proyecto que maneja el Ayuntamiento de Béjar desconoce o prefiere no seguir los criterios establecidos y recomendados en documentos aprobados por organismos internacionales como ICOMOS para este tipo de intervenciones y prescinde de la posibilidad de realizar una intervención arqueológica adecuada y previa que permita tener un mayor y mejor conocimiento del espacio sobre el que se va a intervenir.



En resumen, desde el Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León, por nuestra preocupación por el patrimonio de nuestra región y porque la Administración Autonómica ejerza de la mejor forma posible las competencias que tiene asumidas, valoramos todo este proyecto como un cúmulo de despropósitos inaceptables en un Bien de Interés Cultural y deducimos que todo ello se debe a que los propietarios -Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León- siguen invirtiendo en El Bosque de forma muy forzada ya que no creen, como nunca lo han hecho, en su importancia y valor. Ahora se ha decidido intervenir -de forma muy desafortunada- en este espacio, por algún buen motivo, pero el Plan Director, que es un documento sopesado y justificado, establece otro orden de actuaciones que los propietarios tampoco están respetando. Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León