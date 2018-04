Vuelven las protestas y reivindicaciones  por unas pensiones dignas

Lunes, 16 de abril de 2018

BÉJAR | Con el lema ‘Las pensiones son un derecho ganado y pagado, que te roben tu pensión, que no te roben tu futuro’ continúan en la calle las protestas por la defensa del Sistema Público

La marea pensionista vuelve a las calles de Béjar en una concentración que ha tenido lugar en la Plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto y se ha invitado a los presentes a unirse a una nueva plataforma local de Defensa del Sistema Público de Pensiones que se está creando en Béjar. Las personas que quieran participar en las primeras reuniones que tendrán lugar para organizar esta plataforma y así sumarse a ella, podrán hacerlo a través del correo electrónico plataformabejaranapensiones@gmail.com

El manifiesto leído durante la concentración ha comenzado haciendo referencia a las afirmaciones de Mariano Rajoy sobre que no había dinero para subir las pensiones y cómo las movilizaciones de los últimos meses han conseguido que casi tres millones de pensiones suban un 3 %, sin embargo consideran que no es suficiente, pues en el año 2018 más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo y sólo una de cada cuatro pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada, quedando sin incremento alguno 300.000 de estas pensiones de viudedad de personas que no llegan a los 65 años.

Además la Plataforma Estatal sostiene que se mantiene la aplicación de la subida del 0,25 % a partir de 2019, hasta 2023, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y mientras organismos estiman que hasta 2038 o 2060.

Por estos motivos se cree necesario continuar con la movilización social hasta ligar el incremento de las pensiones al IPC y por encima de este índice las más bajas hasta conseguir que al igual que los salarios mínimos, alcancen la cuantía de 1.080 € como recomienda la Carta Social Europea.

Dentro del manifiesto se exige también la derogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero y la de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. Reivindicando el blindaje de las pensiones en la Constitución, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y también quieren la derogación de la reforma laboral de 2012 que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de la Seguridad Social.

Continúan las reivindicaciones de la jubilación a los 65 años, la recuperación de las pérdidas en poder adquisitivo en las cuantías de pensiones desde 2011 hasta hoy y la desaparición de la brecha de género en las pensiones.

Denuncian el proyecto para un producto paneuropeo de pensiones individuales que la Comisión Europea (CE) entregó el pasado año en el Parlamento Europeo, con el que se pretende bajar las pensiones públicas en toda Europa y sustituirlas por planes privados de capitalización y desgravaciones fiscales para las rentas más altas, que son las que pueden invertir en planes de pensiones privados, alentando la creación de activos financieros tóxicos. Considerando que la CE busca reducir la protección social pública y solidaria para hacer crecer los mercados de capitales.

Por todo esto la Plataforma Estatal pide una reforma integral del Sistema Público de Pensiones para hacerlo más justo y redistributivo, conmina a la sociedad a que participe en el debate abierto y que haya presencia de los pensionista en la Mesa de Negociación, que debe ser necesariamente con una fórmula diferente a la del Pacto de Toledo, el cual consideran que está caduco y obsoleto, tanto en sus objetivos como en su representación.