El 3º Día | 16 Abril

Lunes, 16 de abril de 2018

Un vistazo a un largo listado de historias e imágenes curiosas que nos ha dejado el fin de semana deportivo

[UN VÍDEO AL HILO DEL FINDE]

La tragedia de Hillsborough, de Fiebre Maldini > Este domingo se cumplieron 29 años de una de las mayores tragedias ocurridas en un estadio de fútbol (la mayor en la historia del deporte en Inglaterra): la muerte de 96 hinchas del Liverpool por aplastamiento en una grada de Sheffield donde tenían que enfrentarse al Nottingham Forest en una de las semifinales de la FA Cup de la temporada 88/89.

Quizás los más jóvenes no sepan que esta tragedia supuso un antes y un después en el mundo del fútbol, aún sacudido por la tragedia de Heysel tres años antes (los clubes ingleses todavía estaban excluidos de las competiciones europeas). El Gobierno de Margaret Tatcher encargó un informe, el denominado Informe Taylor, que marcó la supresión de las vallas en los estadios, la implantación de unos verdaderos controles de acceso, o que todos los espectadores en los campos debían estar sentados. A partir de estas premisas, el fútbol inglés sufrió un cambio de arriba abajo, incluyendo el nacimiento de la Premier League en 1992/1993.

Hace seis años, Fiebre Maldini emitió este reportaje-documental en torno a la tragedia de Hillsborough. Dura 17 minutos, pero merece la pena verlo con calma. En aquel momento, todavía no se había hecho justicia, algo que ocurrió cuatro años después: los tribunales declararon como culpable de la tragedia a la policía, eximiendo a los propios hinchas del Liverpool a los que se había señalado como responsables durante más de dos décadas: https://elpais.com/deportes/2016/04/26/actualidad/1461666410_746494.html.

[MOMENTOS FdS]

- “¿Quién no quiere cocido?” : La semana pasada Ciudad Rodrigo acogió el Campeonato de la Guardia Civil de Orientación, cuya inauguración tuvo lugar en el Palacio de Los Águila. Una vez explicado a los 40 guardias civiles presentes cómo iba a ser el Campeonato, llegó la hora de tratar asuntos de intendencia, como por ejemplo la comida del día siguiente, que iba a consistir en un cocido, haciendo uno de los jefes la pregunta: “¿Quién no quiere cocido?”. Unas 4-5 personas de los presentes levantaron la mano. Quizá así explicado no tiene mucha gracia, pero en el contexto de ‘seriedad’ en que ocurrió, fue muy curioso y llamativo.

- La opinión de uno del gremio : Estaba en marcha la final alevín bicomarcal de los Juegos Escolares, cuando el árbitro del partido dijo –a raíz de una acción- a los jugadores del Cadete del III Columnas que estaban en la grada: “soy como el árbitro que le pita el penalty al Madrid”, añadiendo a continuación: “que sepáis que es penalty; es arrollamiento”.

- “¡Que no hay que llorar!” : En ese partido de alevines, uno de los jugadores del III Columnas B, José Alberto, arrancó a llorar tras un golpe, diciéndole el árbitro “¡Que no hay que llorar!”.

- Se lo pasó en grande : Ese partido de alevines fue muy interesante, todo lo contrario que el siguiente, la final de cadetes entre III Columnas y Cazahítos, que fue ciertamente aburrida. Posiblemente, el que mejor se lo pasó entre unas cosas y otras fue el árbitro, que incluso al acabar el partido le hizo un placaje a Javi Ortega, que había acabado un poco harto de él por ciertas decisiones.

- Lista de peticiones : Al menos 3 integrantes del III Columnas pidieron en 3 momentos diferentes al responsable de la Diputación presente en el Pabellón, Ángel Herrero, que les mandase equipaciones como las que lucieron los colegiados de los partidos de la mañana del sábado, con la leyenda de Diputación de Salamanca en la espalda. Con la temporada de Juegos Escolares ya acabada en Miróbriga, Ángel Herrero aplazó a realizar las peticiones el próximo curso.

- Miedo al descenso : En el duelo de Regional de Aficionados de la tarde del sábado en Carbajosa de la Sagrada entre Carbajosa y La Cistérniga (que se jugó al lado de donde justo después La Despensa disputó la final del Trofeo Diputación), el técnico de los locales –que andan intentando evitar el descenso- dijo a los suyos mediada la segunda parte: “¡¿Estáis mudos?! Ni ánimos [os dais] ni hostias ni ná…”.

- Grima : Antes de comenzar la final del Trofeo Diputación, uno de los árbitros se dirigió al banquillo de La Despensa para coger uno de los balones que tenían allí los mirobrigenses. De los 3 balones que había, cogió uno, del que anduvo probando su bote. Pese a que no le convenció mucho, se quedó con él, porque los otros dos eran de la mítica marca futbolsalera Mikasa, y “a los Mikasa les tengo grima desde pequeño” según comentó.

- Cuenta adelante : A la hora de comenzar la 2ª parte de esa final, el marcador del Pabellón de Carbajosa se puso ‘rebelde’, siendo necesario empezar ese período hasta en 3 ocasiones. En la primera intentona, el tiempo no iba; en la segunda, el marcador se puso a contar hacia arriba; mientras que en la tercera, se dio el saque con dos segundos menos en el marcador, el tiempo que esperó el cronometrador a ponerlo en marcha.

- Si me das permiso… : Concluida la final del Trofeo Diputación, llegó la hora de la entrega de premios, para la cual acudió al Pabellón el diputado de Deportes, José María Ortiz. En la grada estaba el también diputado, y concejal de Deportes de Ciudad Rodrigo, Carlos Fernández Chanca, poniéndose a hablar. Ortiz le dijo a Chanca algo así de por qué no bajaba de la grada, respondiendo Chanca que “si me das permiso…” (ya sabemos que a veces los políticos son muy suyos para algunas cosas que dependen de ellos). En este caso, Ortiz no tuvo problema en que bajase para la foto de familia su contrincante político.

- Porra repartida : Como es tradición, la expedición de La Despensa hizo una porra del partido, acertando hasta 5 personas el 2-1 con el que concluyó el encuentro. Cada uno de ellos se llevó cerca de 30€.

- Los erre que erre : En un primer momento, unas vallas y unos conos en plena calle no son un elemento imposible de descifrar, pero hay personas que en la mañana del domingo se empeñaron en cruzar con sus vehículos por donde no debían, aunque tuvieran que subirse a la acera.

- Rueda suelta : En plena carrera absoluta de la Farinato Roller, uno de los integrantes de los Farinatos Roleros, David Garduño, perdió una rueda de uno de los patines, dándosela a un espectador.

- Experta en caídas : Una de las patinadoras de la carrera absoluta tuvo una carrera complicada por su inexperiencia (luego explicó que llevaba sólo patinando desde junio pasado), cayéndose alguna que otra vez, por ejemplo en una ocasión en plena recta del Paseo de Carmelitas, de la que se levantó rápido. Como ella mismo dijo, “es lo que tenemos los que no sabemos [patinar], que sabemos caernos para luego levantarnos”.

- Con el traje de faena : El jugador del Senior del Ciudad Rodrigo Víctor Gómez estuvo desde primera hora siguiendo la Farinato Roller en su calidad de coordinador deportivo del Ayuntamiento. Llegado el momento, tuvo que ir a ponerse el traje de faena ya que el autobús del Senior del Ciudad Rodrigo se ponía en marcha a las 14.00 horas para ir a jugar contra el Hergar. Con el tiempo justo, volvió a la zona de la Farinato Roller para recoger el arco de salida y meta, ayudado por el propio concejal de Deportes, Carlos Fernández Chanca.

- Los huevos : Rompiendo algunas previsiones (otras sí apuntaban una mañana sin agua), en el transcurso de la Farinato Roller no llegó a llover (sí chispeó en un par de momentos), lo que hizo que el presidente de los Farinatos Roleros, José Garduño, dijese por el micrófono al concluir la entrega de premios: “muchas gracias a quién haya llevado los huevos a Las Claras”.

- El Oviedo se lleva el clásico asturiano : Hablábamos la semana pasada de que este domingo se iba a disputar el duelo de la Liga Nacional Juvenil entre el Real Oviedo –en el que milita Adrián Vicente- y el Sporting de Gijón. Adrián no jugó en este partido, pero su equipo se hizo con la victoria, de tal modo que se quedan a dos puntos del Sporting, que marcha líder a 4 jornadas para el final.

- La historia del Juvenil del Llagostera : La Costa Brava acogió la pasada Semana Santa como todos los años una nueva edición de la Mediterranean International Cup (MIC), una prestigiosa competición en la que se dan cita algunas de las canteras más potentes del planeta fútbol, pero que este año vio a una cenicienta llevarse el título en categoría juvenil: la Llagostera, cuyos jugadores ni querían ir (porque pensaban que les iban a dar para el pelo), y acabaron proclamándose campeones gracias a su idilio con las tandas de penaltys. Un historión: http://www.panenka.org/reportajes/oda-al-glorioso-triunfo-la-humildad/.

- Se acerca el Mundial (2) : La semana pasada veíamos una imagen de cómo en el Parlamento de Brasil se habían puesto a intercambiar cromos del Mundial. En este caso, se trata de un médico que en plena jornada laboral también está con los cromos.

- Más cromos : Y hablando de cromos, merece la pena resaltar la iniciativa que ha tenido una mujer de crear de la nada para sus hijas una colección de las jugadoras de la Liga Femenina Española, para lo cual ha solicitado que los clubes le envíen las fotos. Un currazo.

- Ver doble : Y para cerrar, un curioso vídeo de momentos de baloncesto ‘dobles’.

Este vídeo me vuelve loco.



[EN TWEETS]

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 29PJ|52GF|30GC > 17 goles: Alberto Martín; 8 goles: Alberto García y Maza; 3 goles: Carli, Javi Moríñigo y Sergi; 2 goles: Pando y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Wiki, Adrián Gallego, Agudo y Víctor; +1 en P.P.

+ D22, 17.30h., en el Francisco Mateos, frente al Villaralbo

| JUVENIL A – 21PJ|67GF|31GC > 18 goles: Agudo; 13 goles: Jesús; 9 goles: Omar y Samuel; 6 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel y Juanjo; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, Sergio y Cence; +1 en P.P.

+ S21, 16.00h., en los Campos de Toñete, frente al Béjar Industrial

| JUVENIL B – 21PJ|72GF|62GC > 20 goles: Diego; 10 goles: José Manuel; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Luis; 5 goles: Javi Martín y Jesús Mari; 4 goles: Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ D22, 13.00h., en los Campos de Toñete, frente a Trinitarios

| CADETE – 21PJ|37GF|57GC > 14 goles: José Manuel; 6 goles: Luismi; 4 goles: Antonio y Raúl; 2 goles: Alberto e Iker; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian y Javi

+ S21, 18.30h., en los Campos de Toñete, frente al Villares de la Reina

| INFANTIL – 21PJ|42GF|100GC > 16 goles: David Torres; 7 goles: Guille; 5 goles: Luis Criado, Álvaro Iglesias y Carlos; 3 goles: Álvaro Castaño; 2 goles: Rodrigo; 1 gol: Antonio

+ D22, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Trinitarios

| ALEVÍN A – 21PJ|27GF|146GC > 11 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez y Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ D22, 15.30h., en los Campos de Toñete, frente al Sporting Carbajosa

| ALEVÍN B – 19PJ|32GF|148GC > 5 goles: Pablo Domínguez; 4 goles: Álex Sánchez, Pablo Duque y Christian; 3 goles: Jesús y Lidia; 2 goles: Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino y Nourdin; +1 en P.P.

+ S21, 11.30h., en Calvarrasa de Abajo, al Calvarrasa de Abajo

| BENJAMÍN – 21PJ|134GF|73GC > 36 goles: Álex Sánchez; 20 goles: Álvaro; 19 goles: Diego; 14 goles: Miguel y David; 11 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian, Álex Ramos y Alejandro Vicente; 1 gol: Juan; +1 en P.P.

+ S21, 11.30h., en Peñaranda de Bracamonte, frente al Peñaranda de Bracamonte B

| PREBENJAMÍN – 19PJ|113GF|43GC > 62 goles: Javier Martín; 24 goles: Álvaro Flores; 17 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ L23, 12.00h., en Carbajosa de la Sagrada, frente al Sporting Carbajosa B

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 25PJ|92GF|129GC > 26 goles: Arturo; 15 goles: Raúl; 13 goles: Asier; 12 goles: Marc; 7 goles: Álex y Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 1 gol: Rubén, Dani, Cristian y José; +1 en P.P.

+ D22, 18.00h., en Cistierna (León), frente al Cistierna

| JUVENIL - 28PJ|121GF|93GC > 29 goles: Álex Morales; 19 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 13 goles: Óscar y Adrián; 8 goles: Alejandro Marquiz; 7 goles: Antonio; 4 goles: Sergio; 3 goles: Kamal; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +5 en P.P.

+ Recibirá el fin de semana al Medinense

| CADETE - 24PJ|167GF|67GC > 41 goles: Jorge; 23 goles: Álex; 20 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 15 goles: Sergio; 11 goles: Diego Rubio; 10 goles: Javi; 8 goles: Pablo Martín; 6 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 3 goles: Mario; 2 goles: David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ V20, 19.30h., en el Simancas (Valladolid), frente al Peñalba

| INFANTIL – 18PJ|99GF|40GC > 21 goles: Pablo; 17 goles: Alberto; 13 goles: Miguel; 12 goles: Julio y Corvo; 10 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker y Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +1 en P.P.

+ Jugará en junio la fase nacional tras proclamarse campeón regional

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 21PJ|112GF|65GC > 21 goles: Tote; 19 goles: Ratero; 12 goles: Motta, Jorge Briz y Carlitos; 9 goles: Carre; 8 goles: Chuchi; 6 goles: Ivi; 5 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.

+ Se medirá el fin de semana del 5 y 6 de mayo al Galinduste