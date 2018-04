El Ayuntamiento acoge una nueva sesión de renovación de DNI el miércoles 18

Lunes, 16 de abril de 2018

GUIJUELO | Los interesados en renovar sus documentos de identidad podrán hacerlo en la sala polivalente

El servicio de renovación de DNI volverá a Guijuelo el próximo miércoles, 18 de abril. Se trata de la segunda cita de los responsables del servicio para 2018. Un equipo móvil del departamento de expediciones de DNI de la Comisaría de Salamanca se desplazará, hasta las oficinas de la nueva Casa Consistorial para atender las solicitudes de renovación y nueva inscripción. Los encargados, que se ubicarán en la Sala Polivalente de las nuevas instalaciones, atenderán al público de 9 a 13 horas de la mañana.

Como se viene haciendo habitualmente, durante ese periodo se efectuarán los trámites para renovaciones y nuevas expediciones de los DNI, pero no se procederá a la entrega de los mismos, porque al ser documentos electrónicos con chip de memoria incorporado, necesitan una impresora especial que no puede ser desplazada por sus características. Sin embargo, para la recogida no será necesario desplazarse del municipio, ya que el funcionario que efectúa los trámites comunicará a los interesados la fecha en la que se desplazará de nuevo a Guijuelo para proceder a la entrega de los nuevos documentos.