3 CÓRNERES = 1 PENALTI.

De niños, cuando jugábamos partidos en el barrio, funcionaban unos códigos internos que no tenían nada que ver con las Reglas oficiales y que, sin embargo, se propagaban entre todos al desarrollo diario de nuestras competiciones poco reguladas. Era fácil escuchar en nuestros partidos aquello “De portería a portería, es una marranería”, cuando un portero intentaba golear en la portería contraria, lo que intentábamos evitar era que no se le diera tan fuerte a la pelota porque, de hecho, jugábamos en campos de dimensiones muy pequeñas. Ya por entonces lo que se más se valoraba era la asociación en torno al balón, los mejores equipos jugaban al toque corto. También se utilizaba aquella otra norma de general aceptación: “A los tres córneres, penalti”, el afán que regía por entonces era que el juego defensivo no impregnase a los equipos por lo que estaba muy mal vista la interrupción permanente del juego, o sea, echar “balones fuera” por la línea de meta… En ese caso, si un equipo tiraba tres veces fuera el balón por el fondo del campo, se aceptaba la pena de penalti de manera inmediata.

En la Nueva España pude leer un artículo de César González Antuña, que me encantó, quien recordaba aspectos del fútbol muy parecidos a los que yo viví de chaval: “Hace años, concretamente en la temporada 1959-1960 Saro Baragaño – de todos conocido en el mundo futbolero de Asturias y sobre todo en la Cuenca del Nalón; no en vano Baragaño, era presidente y entrenador del Alcázar de Sama, equipo juvenil, que todos los años se lleva de arreo los campeonatos juveniles de la zona y era un auténtico vivero de juveniles, que posteriormente llegaron a lo más alto – organizó un campeonato de juveniles menores de 17 años con objeto de buscar futuros talentos. Dividió entre dos grupos, uno zona de Laviana y San Martín y otro de Langreo. La final se jugó en el campo Torre de los Reyes entre el Ancora de Sotrondio y Las Piezas de Sama. Antes de empezar, dijo a los delegados: “En caso de empate, no habrá prórroga. Ganará el que más corners haya tirado; el córner es símbolo de ataque. En caso de empate, el equipo que haya lanzado el primer córner del partido decidirá”. Y el partido finalizó empatado a uno. Quedó campeón por córners Las Plazas de Sama”. Como vemos, siempre hay otras propuestas posibles en este mundillo del fútbol tan controvertido.

Por lo que vemos, el córner tiene otras visiones como la que justifica Alex Grijelmo (As.com, 15.abril.2018): “El córner y el cornijal”: “La palabra “córner” es uno de los pocos anglicismos que han sobrevivido de los que poblaban el léxico del fútbol a principios del siglo XX.Por el camino sucumbieron “referee” (árbitro), “goalkeeper” (portero), “win” (ala o extremo), “offside” (fuera de juego), “linier” (juez de línea, asistente), “team” (equipo), “shoot” (disparo), “field” (campo), “freekick” (golpe franco, falta directa), “fault” (falta), “half” (medio) “centre-forward” (delantero centro)... Realmente, los narradores de entonces usaban más anglicismos en el fútbol que los de ahora en la Fórmula 1… Incluso los anglicismos castellanizados “penalti” y “gol” (antes “penalty” y “goal”) hallaron alternativa española: “pena máxima” y “tanto”… Se suele aportar como opción castellana la locución “saque de esquina”, si bien el idioma español disponía desde muy antiguo de un vocablo equivalente de “corner”. Se trata de “cornijal”, palabra documentada ya en el siglo XIV y que el Diccionario hace equivaler al ángulo de un terreno. Por eso en el mundo rural se habla de “el cornijal de la era” o “el cornijal de la parcela”. Pero a nadie debió de ocurrírsele esta alternativa de “corner” en su momento, y por eso seguimos usando el término que procede del inglés…. Y en el mal llamado “saque de esquina” el balón no se coloca en la parte exterior, sino dentro del ángulo. El problema procede de que “corner” en inglés equivale tanto a la parte interior como a la exterior de un ángulo. Por tanto, el “saque de esquina” debería llamarse en español con más rigor “saque de rincón”. Ya es tarde, seguramente, pero como rasgo de estilo se podrían usar tanto “cornijal” como “saque desde el rincón”. Lástima que esas opciones hayan sido arrinconadas…” La verdad es que, de chavalines, ni los más pueblerinos llegaron a decir nunca: “A los tres cornijales, penalti”.

Salamanca, 16. Abril. 2018.