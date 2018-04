El PP recomienda al PSOE "estudiar mejor los presupuestos" y "ser útiles" apoyándolos

Lunes, 16 de abril de 2018

Los parlamentarios populares José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro han salido al paso de las críticas del PSOE sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 recomendándoles "que los estudien mejor", "sean menos imprudentes y no lancen bulos", añadiendo, en palabras de Bermúdez de Castro, que "la mejor manera de ser útiles es apoyar los presupuestos", calificados por el PP como las cuentas "para que la recuperación tenga su cara más social".

Bermúdez de Castro precisó que a los 75 millones de euros provincializados, en el anexo de inversiones reales, se sumarán otros 10 millones para proyectos en la provincia.

No fue la única crítica del PP hacia el PSOE al que también acusó de "no haber cumplido su palabra", de "no escuchar a la calle y hacer políticas de espaldas a sus militantes" en la controvertida prisión preventiva revisable.