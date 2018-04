Miguel Gane promocionará en la ciudad charra su poemario ‘Ahora que ya bailas’

Lunes, 16 de abril de 2018

Miguel Gane firmará ejemplares de su poemario ‘Ahora que ya bailas’ este jueves 19 de abril, de 18.30 a 21.00 horas, en la librería Santos Ochoa, en la Gran Vía 12.

Este joven escritor no es un poeta de redes sociales, por la simple razón de que la poesía está fuera de ellas. Miguel Gane tiene casa en la calle, en las personas que ha amado y en aquellas que lo aman. Su primer libro, Con tal de verte volar, ha sido publicado en España y en Colombia y, hoy en día, en su género, es uno de los libros más vendidos.

Sinopsis

Naces, creces, amas, te rompen, aprendes y no mueres hasta que alguien deja de quererte. Estos poemas son la historia de Ella, la que fue callada porque sus gritos resonaban demasiado alto. Ella, que dejó de ser suya porque quien debía liberar su sonrisa, la acabó enjaulando y aplastando contra el asfalto. Sola, fue capaz de levantarse, de mirar a la cara a su pasado y decirle: «No me has vencido, soy indestructible».



‘Ahora que ya bailas’, el mundo entero va a quedarse a tus pies y donde antes había silencio ahora habrá música. La tuya.

El autor



Miguel Gane es graduado en ADE + Derecho, máster en Propiedad Intelectual y Acceso a la Abogacía. Actualmente está preparando el examen estatal de abogacía y trabajando en un despacho de abogados. Nació en Rumanía, en 1993. Lleva viviendo catorce años en España. Empezó a escribir, escribe y seguirá escribiendo poemas gracias a Rafael, la persona que le enseñó que nunca hay que hablar si no se tiene nada que decir.



Dicen que la literatura está de moda. Entonces, lo único que trata de hacer Miguel es desnudarnos.