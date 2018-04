El CF Salmantino UDS se aferra al play-off antes del derbi con una victoria ante La Virgen del Camino

Domingo, 15 de abril de 2018

El equipo blanquinegro suma su segunda victoria consecutiva en un partido donde pudo golear, pero donde acabó con incertidumbre tras un gol de penalti de los leoneses

El CF Salmantino UDS acumula ya cinco jornadas sin perder y la segunda victoria consecutiva cerrando una buena semana que le ha permitido recuperar los puestos de play-off y afianzarse en ellos y, aunque le pisan los talones Tordesillas -que no pasaba del empate en Soria ante el Numancia B- y, sobre todo la Arandina, que sigue con su escalada y lograba un importante goleada.

De esta forma, el conjunto blanquinegro, cuya plantilla descansará lunes y martes, ya se centra en el derbi frente a Unionistas.

Sabedores de la importancia de los tres puntos en juego, los jugadores del CF Salmantino UDS salían a tope desde el principio. Un once que presentaba numerosas caras nuevas ante las numerosas bajas con las que Pablo Cortés afrontaba el encuentro. Y es que a las ya sabidas de Juanan y Marco Iván por sanción, y de Coque y Emilio, por lesión, se unían las de Miguel Ángel, con una fascitis plantar, y a última hora, la de Rodri por una fuerte gripe, lo que obligó al técnico a convocar a los canteranos Chuchi y Héctor Gómez y lo que provocó el debut de Echagüe en la portería. Además, Caramelo volvió a jugar en el lateral derecho, de nuevo con sobresaliente y llevándose una merecida ovación en el cambio. El que no era ovacionado, sino todo lo contrario, era Galván, que volvía al once.

Tras un primer tanteo inicial, Mansour, que regresaba también a la convocatoria y al once, ponía el primero. Había avisado un minuto antes Murci, pero en el 6, el senegalés aprovechaba un balón casi en el área chica para poner el 1-0. El Salmantino UDS dominaba en el marcador y también en el campo y al cuarto de hora, de nuevo Murci estuvo a punto de sentenciar con un remate de cabeza que saca bajo palos Víctor.

De hecho, los leoneses no se acercaban hasta el minuto 25 con un disparo lejano de Porfirio. El que rondaba el gol era Murci, que en el 28 de nuevo la tuvo a pase de Tyson, pero Ivanildo de lucía.

Murci había avisado ya en dos o tres ocasiones y cuando no perdonaba era en el 35 tras una jugada que iniciaba Caramelo, que llegaba hasta el borde del área, triangulaba con Garban y éste asistía a Murci, quien a la media vuelta marca con la izquierda raso y ajustado al palo izquierdo de Ivanildo. Pudo llegar el tercero con un remate al palo de Ortiz.

Con el claro 2-0 se llegaba al descanso en medio del ‘diluvio universal’ y en la segunda parte, aunque La Virgen del Camino trataba de adelantar metros, el Salmantino UDS controlaba perfectamente la situación y administraba con comodidad su ventaja en el marcador. Los minutos fueron pasando entre cambios y alguna amonestación y cuando todo indicaba que se iba a terminar el choque con 2-0, llegaba un penalti señalado a Tejedor, que transformaba Ramonín en el 88 y que ponía la incertidumbre en el marcador hasta el pitido final, aunque éste ya no se movió.

Ficha técnica

CF Salmantino UDS: Tomas, Caramelo (Izazola, min. 74), Tyson, Tejedor, Mansour, Jehu, Garban, Sergio Ramos, Murci (Saúl Villalobos, min. 58), Martín Galván (Amaro, min. 65) y Ortiz.

La Virgen del Camino: Ivanildo, Víctor, Rabanal, Negral, Franco (Charly, min. 82), Porfirio, Aarón, Esaú, Fraguas (Ramonín, min. 66), Dani Martínez y Cristian (Pereiro, min. 30).

Goles: 1-0, min. 6, Mansour; 2-0, min. 35, Murci; 2-1, min. 88, Ramonín, de penalti.

Árbitro: Laín Pérez, del colegio castellano leonés. Amarillas para Tyson y Caramelo.