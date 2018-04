“Los docentes de centros escolares no han participado en el cambio de transformacion tecnológica”    

Domingo, 15 de abril de 2018

El Instituto de Estudios Maristas de la Universidad Pontificia celebra la conferencia ‘All toogether now. Juntos para transformar la educación’

El director de Desarrollo Tecnológico y Digital del Grupo Edelvives, Arturo Cavanna, ha explicado el nuevo planteamiento metodológico en las aulas a través de la tecnología. En la jornada ha estado presente también el director de la Fundación Edelvives, Juan Pedro Castellano Rico.

El director ha comenzado explicando la necesidad del uso de la tecnología en los centros escolares y la capacitación de los profesores para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos: "no podemos ser docentes sin contar con la tecnología, clave para llevar a cabo la profesión". Para Cavanna, la tecnología debe apoyar los principios de procesos de aprendizaje: "ya que contribuye a la personalización y atención; a la colaboración múltiple; a trabajar por proyectos; es más experimental y ayuda a la comprensión conceptual".

También ha desarrollado la importancia de la participación de los profesores en el empleo de la tecnología en los centros escolares: "los docentes de los centros escolares no han participado en nada en este cambio de trasnformación tecnológica de estos 20 años. Y deben indicar qué tipo de tecnología quieren trabajar en las aulas".

Además, Cavanna ha desarrollado los patrones con los que trabaja Google y Edelvives sobre el modelo de transformación digital en el aula, que está basado en: contenidos, formación, metodología, conectividad y dispositivos. En este modelo la tecnología es clave, "ya que aporta lo que buscan las empresas: estudiantes que sean capaces de resolver problemas, trabajar en equipo, con dotes de comunicación, pensamiento crítico, etc." Y ha sido crítico con el uso de tecnología de los profesores: "no se puede usar como si fuera un papel. Hay que sacar provecho de ella con machine learning, inteligencia artifical... (...) El miedo de los profesores ante la tecnología no puede ser".

Para finalizar, el director ha presentado los recursos gratuitos para centros educativos que desarrolla Google y en los que colabora Edelvives, como las herramientas de ofimática a nivel educativo como: G Suit, Google Classroom, Expeditions (de realidad virtual), Chromebooks, o Education Programs (que resuelven problemas reales de impacto social).