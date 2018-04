Vicente del Bosque ejerce de anfitrión en la entrega de premios que llevan su nombre en Cabrerizos

Sábado, 14 de abril de 2018

En la séptima edición, el CT Cabrerizos fue el gran protagonistas con varios galardones y el ex seleccionador volvió a insistir en la importancia de afianzar los valores del deporte

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Cabrerizos fue un año más escenario de la entrega de los Premios del Deporte Vicente del Bosque que, como no podía ser menos, contaron con la presencia del ex seleccionador nacional campeón del Mundo y de Europa y ex técnico del Real Madrid, que ejerció de anfitrión acompañado por la alcaldesa de la localidad, Lourdes Villoria y por varios miembros de la corporación municipal, incluido el concejal de Deportes, José Manuel Jiménez. También asistieron el máximo responsable de Matacán y el responsable de la Guardia Civil del puesto de Santa Marta, además del diputado de Deportes y otras personalidades.

El Club de Tenis de la localidad fue el gran protagonistas llevándose varios galardones, al igual que el CD La Armuña, que desde hace dos temporadas realiza un importante trabajo en el municipio y ya está obteniendo importantes resultados como los puestos cosechados por varios atletas encabezados por Patricia Mayordomo. También fue protagonista el tiro con arco y el CA Veteranos de Salamanca, que recibió una distinción por los XXV años de la Liga de Cross.

Al término del acto, que tuvo una pequeña representación musical, Vicente del Bosque se dirigió a los asistentes incidiendo en la importancia de los valores del deporte y haciendo un repaso a la evolución del deporte, donde España ahora mismo es puntera. Señaló que en su época de futbolista “éramos refractarios a salir”, y ahora, en cambio, se puede observar cómo jugadores llegan a ser capitanes de algunos de los mejores equipos del mundo, poniendo el ejemplo de Fábregas.

También repasó los contenidos de los medios de comunicación que entendió que hoy en día dedican demasiado tiempo en sus espacios deportivos a cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con el deporte, y también a cómo cambian los padres “y los abuelos”, cuando de deporte se trata. Por último, también recalcó que los futbolistas deben ser ejemplares porque los jóvenes imitan sus conductas.

Fotos: R. F. G.