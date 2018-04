Las puntuaciones en los vinos, criterios de valoración

Sábado, 14 de abril de 2018

Hoy vamos a hablar de las célebres puntuaciones que tienen los vinos.

Ante la decisión de comprar, normalmente nos guiamos por nuestro conocimiento, nuestros gustos o por recomendaciones de amigos o conocidos. Otra posibilidad es elegir al azar; no obstante, en ocasiones el factor determinante es ‘la puntuación’ concedida a ese vino por los críticos más importantes del mundo y cuya calificación puede influir en cuál será la adquisición final.

Si bien, la puntuación de un vino es la forma más rápida y más sencilla para que un crítico comunique su opinión acerca de la calidad de un vino, estas puntuaciones aparecen en periódicos, revistas y guías de vinos, bien de forma impresa u “on line”, e incluso en las propias etiquetas de las botellas de vino. Su objetivo es ayudar a los consumidores, a los coleccionistas y a los inversores a decidir que vino comprar o en cual invertir. Las calificaciones numéricas- por puntos- sólo se suelen utilizar para mejorar y complementar las notas de cata.

¿Por qué existen diferentes sistemas de puntuación?

Algunas opiniones argumentan que apreciar la calidad de un vino es algo muy subjetivo y complejo, como para someterla a evaluaciones matemáticas o numéricas sujetas a un alto grado de imprecisión. Podemos apreciar la valoración concedida a los vinos dependiendo del sistema: Sistema americano que puntúa de 50 a 100 puntos (que es el sistema más extendido), o los ingleses que no han adoptado este sistema y utilizan otro basado en una puntuación que llega hasta los 20 puntos.

SISTEMA AMERICANO, ROBERT PARKER

Muchos habréis oído hablar de Robert Parker , de la puntuación que da a los vinos y de cómo sólo con asignar una buena puntuación a un vino, puede elevarlo a las alturas y aumentar sus ventas en millones de euros, o bien dándole una mala puntuación, hundir en la miseria a otros.

Pero, ¿quién es Robert Parker? Pues por increíble que parezca, es abogado y empleado de banca, nacido en Baltimore hace algo más de 60 años. Su sistema de puntuación se basa en la corrección de los exámenes en Estados Unidos, siendo 50 puntos el equivalente a un 0 en nuestro sistema, y 100 puntos un 10. Así establece la siguiente escala:

· 50-59: vino defectuoso.

· 60-69: vino regular.

· 70-79: vino correcto

· 80-84: vino bueno

· 85-90: vino muy bueno

· 90-94: vino excelente

· 95-100: vino extraordinario

Los puntos en esta escala se reparten de la siguiente manera:

Fase visual : hasta 5 puntos . Casi todos los vinos embotellados los van a conseguir independiente de su color, capa o lágrima. No tendrán esta puntuación los que se encuentren turbios o en mal estado.

: hasta Casi todos los vinos embotellados los van a conseguir independiente de su color, capa o lágrima. No tendrán esta puntuación los que se encuentren turbios o en mal estado. Fase olfativa : 15 puntos como máximo. 5 puntos para la Intensidad y 10 para la complejidad aromática. Se busca que se puedan percibir bien los aromas, es decir, que sean nítidos, no que tengan una intensidad excesiva. En complejidad aromática estarían próximos al diez los vinos con sensaciones procedentes tanto de la crianza como de la fermentación y posean notas minerales.

: como máximo. 5 puntos para la Intensidad y 10 para la complejidad aromática. Se busca que se puedan percibir bien los aromas, es decir, que sean nítidos, no que tengan una intensidad excesiva. En complejidad aromática estarían próximos al diez los vinos con sensaciones procedentes tanto de la crianza como de la fermentación y posean notas minerales. Fase gustativa: 30 puntos como máximo. 10 para la concentración y el volumen, otros 10 para el equilibrio de sensaciones gustativas y 10 más para la longitud, duración y sensaciones táctiles. Consideramos el equilibrio como la “clave de bóveda” del vino y es en esta dimensión donde deberemos ser más exigentes.

Otros expertos seguidores del sistema Robert Parker son:

José Peñín (La Guía Peñín), La Guía Repsol, Burghound, CellarTracker, Gilbert & Gaillard, Wine Enthusiast Magazine , Wine & Spirits Magazine y los escritores Bob Cambell, James Halliday, James Suckling, Jamie Goode, Jean-Marc Quarin y Stephen Tanzer.

GUIA PEÑIN

La Guía Peñín es el principal referente de los vinos españoles en el mundo. Con más de 25 años de existencia a sus espaldas, se trata de la Guía de vinos españoles más completa del mercado, con más de 11.500 vinos catados año a año.

¿Cómo puntúa la cata la Guía Peñín?

El procedimiento de cata de un vino puede durar entre 1 y 3 minutos. Son los primeros golpes en nariz y en boca los que influirán en el catador. De nada sirve dedicar mucho más tiempo a un mismo vino ya que incidir en olfatear un vino más de la cuenta hará que el catador acabe acostumbrándose a dichos aromas y por tanto no los destaque. Así pues, el catador transforma todas sus impresiones visuales, aromáticas y gustativas en un sistema métrico que va de 50 a 100, sistema de puntuación americana.

¿Por qué una Guía Peñín cada año?

Porque cada año salen vinos nuevos, nuevas cosechas tanto de vinos jóvenes, como de vinos con algún tipo de crianza. El vino es un ‘ser vivo’ que depende de muchos factores: climáticos, humanos, geográficos, etc., y cada año adaptará su personalidad a las diferentes variables, teniendo una calidad diferente. Este es uno de los motivos por los que los compradores más especializados compran determinadas cosechas y también la razón de que la guía se venda todos los años.



SISTEMA INGLÉS

La escala de 20 puntos para la puntuación del vino, surgió por primera vez en 1959 y fue exclusivamente desarrollada para la evaluación académica del vino por el Dr. Maynard Amerine del Departamento de Viticultura y Enología en la UC Davis. Originalmente a estas escalas, se atribuyen las características del color, aroma y sabor, pero teniendo muy en cuenta las cualidades técnicas que incluyen el equilibrio de azúcares, ácidos, taninos y acidez volátil. Incluso hoy en día, las escalas de 20 puntos tienen algo en cuenta las técnicas tradicionales. Una de sus defensoras principales es Jancis Robinson.

Otros expertos seguidores del sistema defendido por Jancis Robinson son:

Bettane y Desseauve, Decanter Magazine, Gault & Millau, John Platter, La Revue du Vin de France y la revista Vinum.

Escala del Sistema de 20 puntos:

20 Excepcional

19 Increíble

18 Por encima de Superior

17 Superior

16 Distinguido

15 Medio

14 Mortalmente Aburrido

13 Casi defectuoso o desequilibrado

12 Defectuoso o desequilibrado

CONCLUSIÓN

Partiendo de la premisa de que la existencia de una puntuación en el mundo del vino es indispensable, ¿cómo ha logrado Robert Parker ser una referencia en el mundo del vino? ¿Por qué es considerado el gran ‘gurú’ del vino? ¿Por qué dice una frase y todos la creemos a pies juntillas?

Personalmente me parece una lástima que una sola persona sea capaz de decidir con sus palabras la trayectoria de un vino, aupar a una bodega a lo más alto, e incluso condicionar a los enólogos a producir vinos “al gusto de Robert Parker”, para obtener una mayor puntuación en su escala y ascender en el mercado.

No debe existir ningún sustituto a nuestro propio olfato y paladar más que nuestra propia degustación y disfrute. Estas escalas de puntuación deben mantenerse solo como apoyo a la hora de elegir un vino; no como una nota indiscutible de calidad. Particularmente yo huiría de las bodegas con notas dadas por gurús, que podrían no ser neutrales a la hora de otorgar una alta puntuación de sus vinos.

Javier Bragado