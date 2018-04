El colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús logra el prestigioso reconocimiento como Centro Examinador de Oxford

Viernes, 13 de abril de 2018

El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca ha sido acreditado como Centro Oficial Examinador del “Oxford Test of English” (OTE) por la prestigiosa Universidad de Oxford, para examinar de los niveles de A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia.

El “Oxford Test of English” es una prueba única 100% online, adaptada a los tipos de metodologías de examen que ya se usan en las universidades más prestigiosas del mundo como Oxford, Harvard, Yale, Caltech y UCLA entre otras. Además, esta prueba acredita el nivel que el alumno tiene según el resultado obtenido. Se trabajan las cuatro destrezas con carácter modular, lo que significa que si el alumno no llega al nivel deseado en una destreza determinada, no tendrá que volver a presentarse a toda la prueba desde el inicio. Sólo mejorará aquella en la que se estime que no ha conseguido el nivel deseado.

Esta oferta refuerza la apuesta del centro por ser un colegio puntero en la ciudad en lo que se refiere a la lengua inglesa, el plurilingüismo, el bachillerato dual y las nuevas tecnologías, brindando así la oportunidad de realizar este examen a todas aquellas personas interesadas en obtener una certificación oficial de idiomas.