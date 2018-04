El CD Guijuelo afronta una nueva final por la salvación en casa del Pontevedra

Viernes, 13 de abril de 2018

El equipo de Jordi Fabregat vivirá un nuevo desplazamiento el domingo, 15 de abril, visitando a un rival directo que acaba de ganar la Copa Federación

Seis puntos, dos victorias. Es lo que separa al Guijuelo de la teórica salvación en liga. Pero los resultados no acompañan y el equipo verdiblanco se encuentra en medio de una grave crisis de resultados y goles. Cinco derrotas seguidas y sin marcar un solo gol es el balance del último mes para el equipo de Jordi Fabregat. Además, esta semana toca nuevo desplazamiento, en este caso a Pontevedra. Un nuevo rival directo que disfruta de una racha positiva y que además viene de ganar la Copa Federación esta misma semana ante el Ontiyent.

La situación del equipo es complicada, y el técnico, Jordi Fabregat, es consciente: "La verdad es que las derrotas han sido seguidas, por la mínima y por detalles. Y seguimos sin poder marcar para frenar esta sangría de derrotas. Solo nos queda tener paciencia, fe y tranquilidad de pensar que ese partido en el que ganemos y logremos salir de la mala racha. Les digo a los jugadores que jueguen bien, que tienen que competir y ser ajenos a cosas fuera del terreno de juego. La puntuación que tenemos podríamos tenerla después de ganar y haber perdido al inicio de la temporada, y la actitud sería distinta, por eso hay que centrarse en el próximo partido. Porque siempre es la clave el siguiente partido.

"En cuanto al Pontevedra, es un rival muy complicado. Vencer nos daría mucha fuerza para los siguientes partidos. Pero somos conscientes de que será muy complicado, viene de ganar y golear en los últimos encuentros, es un equipo que está intenso y que además tiene muchas ganas de ganaros, porque les hicimos pasar un mal rato en liga tras empatar con ellos aquí en el Municipal. Por eso vamos a ver un Pontevedera supermotivado. Acaban de ganar Copa Federación y quieren celebrarlo en casa frente a su gente".

Fabregat acaba de recibir una dura sanción de 4 partidos por su expulsión en Valladolid, pero se ha negado a valorar más allá de que "Mi intención, y la que también transmito a los jugadores, es que se siempre hay que respetar y proteger al colectivo arbitral, ser comedido en el juego. No protestar, que las decisiones arbitrales no nos desequilibren. Hice un comentario sin ninguna mala intención, que en mi opinión no sería ni de tarjeta amarilla, y acabé expulsado. tengo que acatar la decisión y esperar a volver al banquillo". Fabregat no podrá ocupar el banquillo en todo el resto de liga, excepto el último partido de todos, frente al Celta de Vigo B.

El partido se disputará el próximo domingo, 15 de abril, en el campo de los gallegos a las 17:00 horas, siendo arbitrado por el colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias.

El Guijuelo cuenta con las bajas por sanción de Raúl Ruiz y Nacho Pérez, a los que se suma Manzano por la grave lesión en el ligamento cruzado, cuyo alcance se conoció esta semana, requiriendo intervención quirúrgica que le mantendrá alejado de los terrenos de juego el resto de la temporada.