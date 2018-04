Würzburg marca el paso de la semifinal liguera para Perfumerías Avenida ante el Uni Ferrol

Viernes, 13 de abril de 2018

Ambos equipos afrontan este sábado en el pabellón salmantino el primer envite de la penúltima serie

Siempre que se llega a estas alturas da por echar la vista atrás y darse cuenta de que ocho meses de duro trabajo, de durísimos retos, de sudor, lágrimas, risas y también sangre sirven para conducir a este momento, el momento final, cuando ya no hay nada más (al menos en esta temporada) detrás. Comienzan este sábado en Würzburg (Teledeporte, 19 horas) vs Star Center Uni Ferrol los play-offs de la Liga DIA, el asalto al título en sólo dos semanas. Se podría pensar que nada de lo anterior vale si ocho meses se juegan en quince días pero sí, ha valido y mucho. Para darnos cuenta del hambre de un equipo que lleva actuando como tal todo el año, y que ya le ha llevado a lograr dos títulos, ha valido para tener el factor Würzburg que, hablando de esta pista, es mucho más que un simple factor cancha y para que sepamos que ante los retos más grandes, y hablando de mañana, lo es, estas jugadoras son capaces de escalarlos dejándose la vida.

La vida, precisamente, hasta este tramo final ha sido una montaña rusa de sentimientos en la que han tenido mayor presencia las alegrías que las tristezas y una montaña rusa de esfuerzos con durísimos partidos y eternos viajes. Eso hasta llegar hasta este momento porque, cosas del destino, precisamente el final ha sido un valle, o un oasis si quieren, diferente a todo lo anterior. Un mar en calma de tranquilidad con el que Avenida ha podido trabajar hasta dos semanas sin moverse de Salamanca, descansando y, parecía imposible, entrenando. La lógica hace pensar que todo eso viene muy bien pero, quién sabe, quizás el cuerpo no esté acostumbrado a tanto relax. Sea como fuere, para esos cuerpos tan castigados, parece claro que no ha venido nada mal. El descanso ha afectado a todos, también a una afición que no vive emociones tipo Würzburg desde hace quince días y que mañana deberá responder "ipso facto" pues en los últimos coletazos, la respuesta debe ser global e instantánea. Más cuando mañana se presenta una preciosa batalla también en las gradas con cerca de 200 ilusionados seguidores de Uni Ferrol que vendrán a dar mucha "guerra" a Würzburg.

Seguramente lo deseado por un entrenador sea la situación con la que Avenida llega a la fase final. Con las diez jugadoras disponibles y descansadas. Sí, evidentemente, quién más quién menos tiene alguna parte de su cuerpo que, tras ocho meses de maratón, protesta, pero esas protestas no impedirán que el estado físico sea el mejor que se pueda esperar a estas alturas en las diez guerreras azulonas.

Si "guerra" darán sus aficionados, no la darán menos las jugadoras de Uni Ferrol. Lo repetiremos, es el único equipo capaz de haber vencido en Würzburg en Liga en más de dos años. Con eso ya está todo dicho. Capaces de eliminar por la vía rápida a Gernika, las de Lino López quieren (y pueden) dar ese paso más tras haber ya alcanzado la pasada campaña estas mismas alturas ligueras. Sus armas, juego muy abierto con una alta capacidad para hacer daños desde más allá del 6,75 con casi cualquier jugadora y una confianza por las nubes. Sus nombres ya los hemos escuchado repetidamente entre los mejores de muchas jornadas ligueras (Araújo, Sánchez, Scott, Prince...).

Miguel Ángel Ortega "Los dos equipos sabemos cuál es nuestro camino"

En la mejor manera posible aunque con algo de incertidumbre en el momento clave, así llega Avenida al playoff según su entrenador, Miguel Ángel Ortega: "llegamos bien a este momento, hay satisfacción en el equipo, tenemos ventaja de campo que es muy importante y lo que tenemos es expectación tras las dos semanas de parón por ver cómo entramos en el play-off". Esa incertidumbre, curiosamente, la provoca el descanso, bien extraño en Avenida, "nosotros no estamos acostumbrados a parar, siempre nos toca todo rápido. La prioridad era recuperar la energía para poder hacer los mejores play-off posibles", comenta el técnico.

En frente se sitúa, UniFerrol, de quien todo el mundo destaca esa victoria en Würzburg, "siempre pasa lo mismo, la temporada pasada nos tocó Gernika en Copa y todo el mundo hablando que era el único que nos había ganado. Alguien te tiene que ganar porque hay buenos entrenadores y buenas jugadoras y es lógico. Nuestra cabeza está en hacer un buen partido y pasar este playoff", comenta Miguel. El entrenador azulón tiene claro el tipo de encuentro que viviremos, "el partido está marcado por unos estilos claros, todo el mundo sabe a qué jugamos ambos equipos y, generalmente, los equipos que consiguen algo son los que tienen bien definido su juego. Ferrol tiene un estilo definido y consiguiendo cosas y nosotros también. Nos enfrentamos dos equipos que tenemos claro cuál es nuestro camino".

Fuente: Perfumerías Avenida