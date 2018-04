La CHD no intervendrá en la reparación de una pesquera que ya no tiene uso

Sábado, 14 de abril de 2018

¿Es imprescindible su arreglo? “Lo es la limpieza del río, la pesquera hasta ahora ha servido para tapar toda la suciedad que acumula el río”, explica un experto pescador

La rotura de la pesquera situada entre el puente romano y el de Enrique Estevan ha convertido al Tormes, y a su estado, en triste protagonista y objeto de polémica porque la bajada del caudal ha dejado ver la realidad de un río que pide a gritos una exhaustiva limpieza.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca, el alcalde, ya ha anunciado la “inmediata” reparación de la pesquera y la limpieza del río “luego se verá quién es el competente para pagarlo”. Y en la Confederación Hidrográfica del Duero insisten: “La Ley de Aguas no permite intervenir a la CHD en un elemento que ya no tiene uso”, refiriéndose a la aceña junto al puente Enrique Estevan. En este sentido dejan claro que la CHD “sí puede autorizar su reparación pero ella no puede hacerlo de oficio”.

¿Es imprescindible recuperar la pesquera? No. De hecho, aseguran desde la CHD, la normativa europea propone eliminar pesqueras y azudes, bien por su desaparición natural o por falta de uso, y ésta no lo tenía.

En la misma línea, Carlos Sánchez, de Cañas Charras, afirma que “no es imprescindible, pero hasta ahora ha tapado la suciedad que tiene el río”, lamenta. Un problema que se prolonga más allá del casco urbano por donde pasa el río. “Desde que prohibieron sacar la arena, la pesquera, igual que retiene el agua, retiene la suciedad” y su ruptura ha dejado al descubierto la realidad del Tormes, la urgente limpieza a fondo.

“Es una verdadera lástima verlo sin agua”. Para este pescador, el río necesita una buena limpieza del cauce, un buen dragado, retirar muchísima arena e intentar recuperar el cauce “que resulta casi imposible” y aclara que restaurar la pesquera “no sería bueno para el cauce”. Como pescador, asegura, “no me gusta que la arreglen, es un estorbo” porque considera que la pesquera impide que los peces puedan subir por el río a desovar. “Me gustaría que desapareciera totalmente”.

¿Cuál es la función de las pesqueras en un río? Ralentizar el agua, provocando zonas de inundación fuera del cauce natural, acumulando sedimentos y detritos por la pérdida de velocidad del agua, explica otro experto pescador. Pero aclara, una pesquera “no deja de ser una intervención artificial en un medio al que la naturaleza le ha llevado millones de años. Una pesquera es un río intervenido, es quitarle naturalidad al río, aunque tenga 500 años, el río tiene millones”. Sobre la muerte de miles de peces, lo atribuyen a la modificación de repente de su hábitat, reduciéndose el oxígeno.

Fotos: Alberto Martín