La concejala de Izquierda Unida renuncia a cobrar el pleno extraordinario

Jueves, 12 de abril de 2018

Hoy se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento que ha despertado el descontento entre la mayoría de los partidos de la oposición por haber sido convocado a las ocho de la mañana interfiriendo en la vida laboral de algunos de los concejales, que han tenido que pedir permiso en sus trabajos para poder acudir y que además ha sido criticado por el contenido, que a criterio de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, no resultaba justificativo de esta convocatoria.

Especialmente dura ha sido la concejala Rosa Marcos de Izquierda Unida, que ha aprovechado su turno de palabra en la primera intervención para manifestarse en contra de la convocatoria de un pleno, a su juicio vacío de contenido y sin que medie causa de urgencia en alguno de los puntos. Un pleno que va a suponer el desembolso de 2.000 euros de dinero público para pagar a los concejales asistentes, considera Marcos que se trata de una falta de ética cuando ha habido otro pleno ordinario hace 12 días. La concejala de IU ha renunciado al cobro del pleno de hoy y se ha negado “como un acto de rebelión” a votar e intervenir en sus turnos de palabra, que han sido considerados como abstenciones según el reglamento.

En la misma línea y apoyando las palabras de IU, se ha manifestado el Grupo Socialista, su portavoz Rodríguez Celador le ha recriminado al Alcalde que en el ejercicio de su labor organizativa suprimiera el carácter mensual de los plenos en esta legislatura, diciéndole que el único motivo que podría justificarlo sería evitar los turnos de ruegos y preguntas de la oposición y del público, que no están contemplados en los plenos extraordinarios.

Modificación de los estatutos del Museo Judío David Melul

El primero de los puntos del orden del día ha sido la aprobación de la modificación de los Estatutos de la Fundación del Museo Judío David Melul, por una discordancia encontrada entre dos artículos, por un lado el artículo nº 10 que habla de la estructura y composición del patronato, diciendo que el nombramiento de patrones será con carácter permanente y el artículo nº 15 que dice que los patrones desempeñarán sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Se ha propuesto la renovación de este último artículo eliminando el límite de los cuatro años y añadiendo que cesarán en su cargo a petición propia o por renuncia acordada con el patronato. Se ha añadido ‘el cese a petición propia’ porque no estaba contemplado en el reglamento. Todos los representantes municipales han votado a favor de la modificación salvo IU que no se ha pronunciado por las causas antes descritas.

Adhesión del Ayuntamiento de Béjar a la asociación europea de Turismo Industrial

El segundo de los puntos tratados en el pleno ha sido la aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Béjar, a la asociación europea de Turismo Industrial IT Europe.

Esta asociación fue constituida en el año 2015 y aunque es una asociación europea está constituida conforme al derecho español y tiene su sede en Toledo, engloba organizaciones públicas y privadas que tengan como fin la promoción del turismo industrial en los países. Ya son miembros de esta IT Europe instituciones de Francia, Portugal, Italia y Cataluña.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz ha defendido la integración del Ayuntamiento de Béjar en esta asociación que tiene como pilar fundamental el desarrollo y la promoción del turismo industrial en Europa, mejorando su competitividad y sostenibilidad tanto en lo relativo a la industria en activo como al patrimonio histórico y fomenta la cooperación entre los distintos países.

Tu Aportas ha recordado que bajo el gobierno popular se tiró El tinte del Duque, varias chimeneas, se han pintado depósitos de agua y modificaciones puntales han llevado a la desaparición de numerosas fábricas de los siglos XVIII y XIX, por lo que ha tachado de incongruente que ahora se trate de potenciar el patrimonio industrial y añade que lo que es necesario es que se creen figuras de protección legal por parte del Consistorio para defenderlo y recabar apoyo institucional para la recuperación y rehabilitación de estos edificios, invirtiendo recursos en su puesta en valor.

En relación a la cuota por la que han preguntado varios grupos, el concejal de Turismo Ángel Orgaz, ha señalado que el acta de constitución recoge una cuota diferente para los distintos tipos de miembros que se contemplan: miembros activos, benefactores y afiliados. En el caso de Béjar que va a entrar en la categoría de ‘miembro activo’ estaba establecida una cuota de adhesión de 7.500 euros, que podían abonarse en un solo pago o en cinco cuotas anuales de 1.500 euros, sin que después hubiera que pagar otras cuotas ni mensuales ni anuales. Sin embargo, esto se ha modificado en la última asamblea extraordinaria de IT Europe, en la que se acordó suprimir esta cuota de ingreso para los miembros activos, por lo que el Ayuntamiento no tendrá que abonar cantidad alguna por unirse a esta asociación de turismo industrial.

Este punto ha sido aprobado por todos los grupos excepto IU que no ha votado por los motivos antes señalados.

Recuperación del ‘camino del coto al río’ en la zona de Llano Alto

El tercer punto ha sido recuperar en vía administrativa el bien municipal parcela 9.019 camino del coto al río, en la zona de Llano Alto, usurpado por los propietarios colindantes, a los que se les requiere, en un plazo de 30 días, que realicen los trabajos necesarios para reponer a su estado el camino, en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido será el Ayuntamiento el que acometa estas tareas remitiendo los costes a los propietarios colindantes.

La oposición se ha manifestado a favor de la medida, excepto IU que no ha votado por las causas antes aducidas, pero le han señalado al concejal de Obras y Urbanismo, Alejandro Romero, que no permita que estos hechos se lleguen a producir, Elena Martín Vázquez, del Grupo Socialista le ha instado a que siempre que se produzca una concesión a un particular, queden bien claros los límites del espacio a ocupar, porque “es más fácil no tener que recuperar cuando no se deja ocupar” y ha instado al Ayuntamiento a que actúe de oficio siempre que tenga conocimiento de cualquier caso de espacios públicos cerrados para fines privados, y aún con más celeridad si el particular está obteniendo un lucro por la ocupación y cerramiento en algunos casos, de un espacio público.

Solicitud de la titularidad sobre el antiguo puente de Riofrío

El último punto del pleno extraordinario ha sido el más discutido, se refiere a que el ayuntamiento solicitará a la Unidad de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, la cesión de la titularidad del tramo de la antigua carretera Nacional-630, que ha quedado al lado derecho de la rotonda de Palomares incluido el antiguo puente de Riofrío, después de que la limpien y sujeten los elementos que puedan encontrase sueltos.

Alejandro Romero ha expuesto como motivos para la solicitud de esta titularidad que ese tramo es necesario para realizar la segunda fase del acerado y carril bici y para tener la potestad de dar permisos con el fin de poder pasar por él canalizaciones, necesarias para los vecinos que viven en esa zona y para el desarrollo de la posibles urbanizaciones en Casa Blanca, así como para que queden regularizadas algunas canalizaciones de servicios de agua y luz del Ayuntamiento.

La oposición, aunque no se ha mostrado en contra de conseguir la titularidad, sí ha mostrado dudas respecto al coste del mantenimiento de los aproximadamente 340 m de vía que se van a solicitar y sobre el estado actual del puente y ha preguntado si se cuenta con informes técnicos que avalen el estado de conservación del citado puente. El Concejal Popular ha manifestado que existen informes no escritos, por lo que los grupos de oposición se han abstenido en la votación, quedando empatados los votos afirmativos y las abstenciones, a falta de un concejal popular ausente del pleno, por lo que ha quedado aprobado este punto con los ocho votos a favor del equipo de Gobierno y las ocho abstenciones del resto de partidos.