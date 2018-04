Perfumerías Avenida muestra su lado más emocional a través de un impactante vídeo

Jueves, 12 de abril de 2018

El equipo arranca ante Uni Ferrol las semifinales el sábado en Würzburg y sus jugadoras cuentan su motivación por ganar el título liguero

En un emotivo vídeo, las jugadoras de Perfumerías Avenida muestran a sus aficionados las ganas, la motivación que pueden tener jugadoras que lo han ganado casi todo a la hora de afrontar un nuevo reto. Y es que el conjunto salmantino asalta a partir de este sábado las semifinales de la Liga Femenina ante el Uni Ferrol. El conjunto charro recibe en Würzburg, a partir de las 19 horas en Würzburg al conjunto ferrolano. El segundo partido será en El Ferrol el miércoles, a las 21 horas, y si fuera necesario un tercero sería el sábado 21 a las 21.30 horas de nuevo en Würzburg.

“La eterna pregunta cuando te enfrentas con un grupo ganador: ¿de dónde sacarán las ganas, la motivación para seguir ganando? Y, sobre todo, ¿lo conseguirán? Perfumerías Avenida consiguió escribir su historia el año pasado conquistando todos los títulos nacionales y, en este, ya lleva los dos disputados, ¿será suficiente motivación "duplicar triplete" para este equipo? Responden ellas, las protagonistas”, es el texto que acompaña al vídeo elaborado por el Departamento de Comunicación del club azulón.

Y, para jugadoras que lo han ganado todo, en clubes o incluso selecciones, "la motivación se encuentra sola", responde Laura Nicholls. En ese mismo plan de sencillez, Asur reconoce que "¿quién no quiere ganar siempre? Conseguir otro título es suficiente motivación" Chrissy Givens piensa en el futuro lejano, "es algo que podrás contar a tus niños cuando pasen los años, que estuviste allí, en aquel equipo de Salamanca que hizo historia", recalca, mientras Elonu echa la vista atrás, "no importa lo que hayas ganado en el pasado, si hemos ganado el triplete la temporada pasada, siempre quieres ganar más".

Mirar a un pabellón entregado, a una afición que siempre responde es, sin duda, otro acicate suficiente, "este equipo y esta afición se merecen terminar ganando un título", desea Laura Gil. "La motivación es que estamos delante de nuestra gente, en casa, con nuestros fans", explica Erika de Souza que en esto de hermanarse con la grada es única. "Hay que pensar en lo bonito que es poder entregar un triunfo al público, al club...", resalta Nicholls. Y es que "hay ganas de sentir de Würzburg", explica Asurmendi. Las dos semanas sin competir hacen, sin duda, que el ansia de tocar balón en partido sea otro elemento motivador, "tras dos semanas sin jugar es complicado pero hay un título en juego", sentencia la capitana Silvia Domínguez, que añade que "terminar la temporada bien siempre gusta y sumar títulos aquí es especial".

Y, sí, también están aquellas que tienen cuentas pendientes, "en todos mis años en Salamanca jamás he ganado una Liga", comenta Angel Robinson, algo que también le falta a Kim, "nunca he ganado una Liga en España, ahí tienes mi motivación" o a Moss, "no he sentido nunca ese tipo de responsabilidad y me gustaría".

Por las razones que sean, y son muchas, el hambre de títulos parece seguir intacto en el seno de Avenida. Todo, para ellas, se resume en la frase de Elonu, "lo hemos hecho todo para esto", para este instante. Ahora es el momento de saciar ese hambre en un duro camino que arranca este sábado, a las 19h, en Würzburg. Y tú, ¿cuál es tu motivación?