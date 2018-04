La Junta promociona su oferta turística en Italia, Polonia y EEUU

Jueves, 12 de abril de 2018

La Junta de Castilla y León continúa su estrategia de promoción turística internacional, con la participación en tres jornadas profesionales de turismo, organizadas por Turespaña en Italia, Polonia y EEUU, en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en estos países. De esta forma, la oferta turística de la Comunidad está presente por primera vez en el ‘Roadshow Destinazione Spagna 2018’, que recorrerá las ciudades de Roma, Florencia, Verona y Turín, esta semana. Con este mismo formato, la Consejería de Cultura y Turismo participará en la acción promocional en Polonia la semana próxima, los días 17 y 18 de abril, con presencia en Varsovia y Gdansk. Además, el próximo 21 de abril está prevista la participación de Castilla y León en Nueva York, con una presentación a la Asociación Americana de Profesores de Español.

Son jornadas profesionales en las que la Consejería de Cultura y Turismo mantiene encuentros comerciales y de trabajo con operadores turísticos y agentes de viaje de los países a los que muestra su oferta turística global, además de productos turísticos especializados adaptados a la demanda de cada mercado.

Roadshow en Italia

Con el objetivo de favorecer la comercialización del producto y la oportunidad de negocio entre la oferta y la demanda, Castilla y León participa en esta acción organizada por Turespaña, en la que compartirá mesa de trabajo con dos empresas del sector en la Comunidad, como son la marca de calidad ‘Posadas Reales’ y la agencia de viajes de receptivo ‘Caminando Caminando’ de León, especializada en programas de senderismo, gastronomía y cultura en torno al Camino de Santiago.

A través de esta acción, dirigida a profesionales del sector turístico italiano, Castilla y León quiere promocionar su oferta turística hacia el segmento cosmopolita, que busca propuestas más experienciales, gastronómicas, así como vinculadas al ocio, las compras y la cultura. La Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto poder mostrar la oferta turística de la Comunidad a cerca de 270 agentes turísticos italianos, entre las cuatro ciudades: Roma, Florencia, Verona y Turín. Ya se han concertado citas con ‘Opera romana Pellegrinaggi’, operador turístico del Vaticano, y con el responsable de la iglesia nacional de España en Roma, a los que se va a mostrar la oferta de turismo religioso en la Comunidad, con especial protagonismo del ‘Año Jubilar Teresiano’ que se está celebrando en Ávila y Alba de Tormes, la Exposición de Las Edades del Hombre de Aguilar de Campoo o la oferta turística del Camino de Santiago con la vista puesta en el próximo Año Santo 2021. Además, se han cerrado encuentros de trabajo con la agencia ‘Touring Club’ y con la responsable de cultura del Instituto Cervantes de Milán, además de una importante campaña de comunicación online y offline.

El mercado italiano ocupa la séptima posición como país emisor de turistas hacia Castilla y León, con un 5,61 % del total el pasado año, cuando visitaron la Comunidad 106.303 turistas italianos. Hay que tener en cuenta que Italia fue el país que más incrementó su presencia en Castilla y León, con un crecimiento del 39,06 % con respecto al año anterior. La Consejería de Cultura y Turismo considera de gran interés la promoción turística en este mercado prioritario y consolidado, interesado en productos relacionados con la cultura y la religión, que junto al Camino de Santiago y la enogastronomía, son los más demandados por los turistas italianos.

Jornadas directas en Varsovia

La Junta participa por primera vez en las ‘Jornadas Directas de Turismo Español’, organizadas por la OET de Varsovia y que se celebrarán los días 17 y 18 de abril en Varsovia y Gdansk, con el objetivo de acercar la oferta turística de la Comunidad al mercado polaco. De esta forma, las propuestas turísticas de la Comunidad llegarán hasta cerca de 200 operadores turísticos polacos, entre los que destacan TUI Poland (filial polaca del turoperador alemán TUI), Itaka o Neckermann Poland, entre otros.

Con su participación en esta tercera edición de las jornadas de comercialización, Castilla y León tiene como objetivo afianzar un mercado emergente y de gran potencial como es Polonia, interesado por la oferta turística de la Comunidad y por productos turísticos concretos como son las rutas de peregrinación de turismo religioso, las Ciudades Patrimonio Mundial, la oferta de enoturismo de las Rutas del Vino, la oferta de turismo MICE o el turismo idiomático, de los que hay una gran demanda en los últimos años.

Acción promocional y comercial en Nueva York

El próximo 21 de abril, la Consejería de Cultura y Turismo presentará la oferta de Castilla y León a la ‘Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués’ en Nueva York, en colaboración con las Consejerías de Turismo y Educación de la ciudad norteamericana. Este mismo día, se participará en el Congreso de Profesores de Español y Directores de Colegios de EEUU.

Esta Asociación, que agrupa a centros duales de gran calidad con enseñanza en español, celebra su 100 aniversario con un gran evento dedicado enteramente a España y que se va a celebrar en Salamanca y en Nueva York. Se trata de una gran oportunidad para dar a conocer la Comunidad entre los profesores, directores y administradores de la Asociación, con el objetivo de que se conviertan en prescriptores de Castilla y León, como destino diferenciado para el aprendizaje del español en nuestro país.

Aprovechando esta participación, la Consejería de Cultura y Turismo ha organizado una intensa agenda de encuentros de trabajo, entre los que figuran el operador Artisans of Leisure, Bloomberg Media, Golf International, Inc., Panorama Travel/Picasso Travel, GSA For Melia International o el prestigioso NY Times. Además, el 19 de abril tendrá lugar un evento promocional y comercial con turoperadores y prensa especializada en la Oficina de la Consejería de Turismo de Nueva York, en la que se contará con la asistencia de operadores como Petrabax, Abril Spain, Mainly Spain o M.I. Travel, entre otros, además del presidente del prestigioso grupo especializado en vino ‘The Spanish Artisan Wine&Spirits Group’.

El mercado de turismo internacional procedente de EEUU experimenta en 2017 un importante crecimiento del 32,95 %, lo que supuso un total de 142.496 turistas americanos a la Comunidad, el 7,52 % del total de turismo internacional, que en el año 2017 creció en conjunto un 20,22 % con respecto al año anterior.

‘Las Edades del Hombre ‘Mons Dei’, en Santander

Por otra parte, el director general de Turismo, Javier Ramírez, participa hoy en Santander en una jornada comercial y de trabajo con empresarios del sector turístico de Castilla y León, especialmente de la provincia de Palencia, y agentes de viaje de Cantabria, convocados para conocer el producto turístico especializado que se ha creado en torno a ‘Mons Dei’, la próxima edición de Las Edades del Hombre, que abrirá sus puertas el próximo mes de mayo en la localidad palentina de Aguilar de Campoo.

Esta jornada es una de las acciones promocionales recogidas en el acuerdo de colaboración firmado en la pasada edición de la feria Fitur, entre los Gobiernos de Castilla y León y Cantabria, para la promoción de Las Edades del Hombre y de los Caminos Lebaniegos en ambos territorios.

Promoción y comercialización

De forma previa a la jornada comercial, el director general de Turismo ha presentado el destino turístico ‘Castilla y León’, así como de la oferta turística asociada a Las Edades del Hombre ‘Mons Dei’ que va a permitir al viajero disfrutar de alojamientos con encanto, propuestas deportivas y actividades de turismo activo en la naturaleza, así como de rutas patrimoniales por el románico y propuestas novedosas en torno a productos singulares, como el turismo industrial de las cuencas mineras, rutas de cicloturismo BTT en la comarca o los recursos naturales en torno al Geoparque de Las Loras.

En la jornada comercial ha participado una veintena de empresarios de Castilla y León, especialmente de la provincia de Palencia y más concretamente de la zona de influencia en torno a Aguilar de Campoo. Entre los empresarios participantes, destaca la presencia de las rutas certificadas del vino de Arlanza y Cigales con municipios en la provincia de Palencia, representantes de alojamientos de las marcas ‘Posadas Reales’ y ‘Paradores’, empresas de turismo activo, así como entidades provinciales, comarcales y locales de turismo, asociaciones de empresarios de hostelería y grupos de acción local. Los agentes de viajes de Cantabria han sido convocados para conocer los productos turísticos especializados que ofertan los empresarios y colectivos turísticos de Castilla y León.

Promoción en Cantabria

La Consejería de Cultura y Turismo elabora un ‘Plan de Promoción’ de cada una de las ediciones de Las Edades del Hombre y, en esta ocasión, se centra en la promoción turística de Las Edades del Hombre de Aguilar de Campoo en Cantabria, aprovechando la cercanía geográfica y las buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. En la pasada edición de la feria Fitur se firmó un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de Castilla y León y Cantabria, con el objetivo de promocionar Las Edades del Hombre y los Caminos Lebaniegos en ambos territorios. Este acuerdo de colaboración recoge acciones concretas como el intercambio de información turística en las oficinas de turismo de ambas comunidades, acciones de promoción conjuntas para la promoción de las Edades del Hombre y del Año Santo Lebaniego, así como la difusión de la oferta turística en torno a Las Edades del Hombre, a través de un módulo promocional en Santander y de presentaciones y jornadas de trabajo como la que hoy se celebra en el Museo Marítimo del Cantábrico.

Además, teniendo presente que Santander es puerta de entrada de turismo internacional a nuestro país a través de la compañía naviera Brittany Ferries, desde la Consejería de Cultura y Turismo se trabaja en una acción promocional especialmente dirigida a los miles de viajeros que llegan hasta Santander y atraviesan Castilla y León en busca de sus destinos, pasando por Aguilar de Campoo, sede de la vigésimo tercera edición de Las Edades del Hombre.

Cantabria es un importante mercado turístico para Castilla y León por su cercanía. El acuerdo de colaboración firmado entre ambas Comunidades busca incrementar el número de visitantes cántabros hacia Castilla y León, que el año pasado fue de 189.041 turistas, un 16,34 % más que el año anterior.