Santa Teresa, legisladora de cofradías. El caso singular de Calvarrasa de Arriba (1571)

El próximo Jubileo de las Cofradías de la diócesis salmantina (sábado 14 abril 2018) me trae a la mente no solo la relación de Teresa de Jesús con la religiosidad popular, sino el caso concreto de unos estatutos u ordenanzas que –según parece- ella compuso para una cofradía salmantina, la de la Virgen del Rosario en Calvarrasa de Arriba, ese pueblo que está a medio camino entre Salamanca y Alba de Tormes, y que desde siempre ha sido paso obligado –como lo es también hoy- por carretera entre ambos lugares. Varias veces Teresa ha atravesado este lugar, sobre todo entre los años 1570-1571 cuando se estaba gestionando la fundación de Alba (25.1.1571).

Una cuestión discutida

Uno de los mejores especialistas teresianos del siglo XVII, el carmelita Andrés de la Encarnación, era favorable a la autoría por parte de la Santa de estos estatutos de la cofradía femenina local de la Virgen del Rosario, aunque no los tenía en su redacción autógrafa original (si es que existió ésta…) , sino en una copia posterior que él mismo transcribió de cara a la edición teresiana que preparaba (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 1.400, fol. 180-185) y que decía exactamente así en su comienzo: “Las Ordenanzas que se han de guardar en la Cofradía de Nuestra Señora, hechas y ordenadas por Teresa de Jesús en el año de mil y quinientos y setenta y un años, las cuales deben guardar todas las personas que fueren cofradas [así!] de la dicha Cofradía, so las penas que tuviere cada capítulo, las cuales son las siguientes”. Los números de estas ordenanzas llegan a 10 (son muy esenciales) y apenas ocupan dos páginas y media.

Los miembros femeninos de dicha cofradía mariana (vienen llamadas cofradas) están obligadas a una serie de prácticas devotas (Misa, procesiones, asistencia a enfermas, moribundas y difuntas de la asociación, etc.) y a pagar los consabidos emolumentos; también trata de las sanciones para asegurar la cohesión de la institución. El texto termina con este final, naturalmente esto se trata de un añadido posterior: “La cual dicha Cofradía es para honra y gloria de Nuestra Señora, y para que con mayor devoción sus siervas y cofradas la sirvan y tengan cuidado en guardar las dichas Ordenanzas, so (bajo) las dichas penas, y así lo ordenó Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, como se vio, viniendo a este lugar”.

El estudioso carmelita era favorable a la autoría teresiana de este texto legislativo, aunque es tan diverso en estilo al resto de su obra literaria. Hay que entender que más que escribir ella las dichas ordenanzas, lo más probable es que sólo revisó y aprobó un texto anterior redactado, no por ella, y –puede ser- que éste circulara ya como norma básica de dicha cofradía, es decir, lo que hizo fue el avalarlo sencillamente con su autoridad. Porque el texto en sí, leído con detenimiento, no convence de que haya podido salir de la pluma teresiana, y de ahí que actualmente ninguna de las ediciones en curso o en venta de las obras de santa Teresa lo reproduzca, ni siquiera en apéndice o entre los textos de procedencia dudosa.

Después de Andrés de Santa María fue el catedrático Vicente de la Fuente quién reproduce el texto por vez primera en su edición de las obras teresianas (Madrid 1877), una edición, por cierto, muy depurada y que abrió camino a la crítica moderna teresiana, pero siempre desconfiando de la autoría teresiana y tomando la distancia de Andrés de la Encarnación (vol. I, pp. 537-538).

Ya en el siglo XX, el estudioso carmelita Silverio de santa Teresa, también habla de ello y las reproduce en apéndice dentro de un volumen misceláneo (Burgos 1919) dedicado a textos varios teresianos (Biblioteca Mística Carmelitana 6, pp. 538-539). Mientras que en este mismo siglo sólo le prestó atención otro editor y biógrafo carmelita, el famoso Efrén de la Madre Dios, que en su edición teresiana moderna (Madrid 1954) coloca estas ordenanzas al final de todo (BAC 120, pp. 983-987). En las posteriores ediciones manuales de la Santa dentro de la misma colección siguió reproduciendo el texto, pero (seguramente porque era el único en seguir esta opción dentro de la crítica moderna) en un determinado ha prescindido también de ellas y no ha vuelto a hablar del asunto.

Una tradición popular de Calvarrasa de Arriba

Volviendo atrás en el tiempo nos damos cuenta de que cuando comienza la moderna peregrinación teresiana del siglo XIX, teniendo que detenerse en Calvarrasa cuando ésta arrancaba desde la capital salmantina, se recuerda esta vinculación del pueblo a Teresa. Así le ocurrió en agosto de 1875 a San Enrique de Ossó la primera vez que viajó a Alba de Tormes en diligencia en compañía de pocas personas. Lo dice expresamente Juan Bautista Altés, el cronista del viaje:

“Embebido estaba en estos pensamientos, cuando de repente se ha parado el coche (de caballos).¡Si será posible!, me he dicho yo. ¿Estaremos ya en Alba? Ya me tenía yo creído que sí, por más que lo preguntase; pero… ahora veo que no siempre hemos de dar crédito al corazón. ¡Y eso que me lo decía con tantos latidos! Pues no Señor. Aquel pueblo no era sino Calvarrasa. Viendo que nuestros compañeros bajaban, nosotros hemos querido hacer lo propio, para andar unos pasos por allí. A la mano izquierda del camino hemos descubierto una espadaña que descollaba sobre una iglesita, y allá nos hemos dirigido. Inmediata estaba la casa del señor Cura, amable y bondadoso señor, que al vernos nos ha hecho descansar y refrescar en su habitación. Al ver colgado de la pared un cuadro de la Santa, hemos exclamado nosotros: ¡Hola! ¿Con que también se ama aquí a santa Teresa? –Ya lo creo ¿Pues no se la ha de amar?, ha contestado el señor Cura. Y encareciéndonos su devoción a la Santa, nos ha dicho entre otras cosas, que tenía en su poder un documento muy importante que recordaba el paso de la Santa por aquella Parroquia. Y tan bueno ha sido, que en seguida ha puesto en nuestras manos un antiguo libro manuscrito, donde se hallan las Reglas y Constituciones de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, dispuestas y ordenadas por Santa Teresa de Jesús. Hemos leído todos aquellos capítulos, que como todo lo de la Santa, nos han parecido muy bien… Un ratito hemos estado allí descansando y platicando con el Señor Cura de Calvarrasa, hasta que nos han llamado al coche. Ahora sí (me he dicho al subir), ahora sí que no bajamos hasta Alba” (Revista “Santa Teresa de Jesús” 4 [1875-76] p. 210).