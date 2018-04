La Facultad de Filología rescata la voz de las mujeres escritoras inglesas

Jueves, 12 de abril de 2018

La Facultad de Filología de Salamanca acoge durante este jueves y viernas el Congreso Internacional '200 Years of Mary Shelley's Frankenstein: Celebrating Women Writers and Their Legacy' que, con la participación de "expertos y apasionados en este tema", conmemora el 200 aniversario de la publicación de la obra (1818-2018) y sirve de escenario para "celebrar los hitos de las mujeres escritoras, para dar visibilidad y recuperar sus voces", tal y como subrayó Míriam Borham Puyal, directora del Congreso, acompañada de la vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología, Ana María Manzanas Calvo, y el encargado de ofrecer la ponencia inaugural, titulada “Mary y el volcán”, Fernando Marías.

La publicación de Frankenstein fue una "obra pionera", sumándose el legado literario de su autora al de "otras voces femeninas", mujeres escritoras en lengua inglesa que fueron silenciadas, invisibilizadas o que cayeron injustamente en el olvido.

Fruto del acuerdo con la editorial de la Universidad de Salamanca también se publicará un volumen del Congreso antes de final de año y en el pueden participar ponentes y asistentes.

Las mesas y ponencias del congreso se desarrollarán a lo largo de los dos días en la Sala de Juntas, en el Aula Magna y en las aulas A-13 y A-15 de la Facultad de Filología.