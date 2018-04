“Europa se ha construido a base de integrar estados, no de romperlos”

Jueves, 12 de abril de 2018

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular y diputado por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado este miércoles en el Congreso que “en democracia la libertad y la ley caminan juntas como garantía de nuestros derechos”.

En su intervención en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico con motivo de la comparecencia del expresidente del Parlamento europeo, José María Gil-Robles, el dirigente popular ha querido destacar de Gil-Robles su “profunda vocación humanista y europeísta”, así como su ligazón al movimiento europeo español antes de ser diputado, de ahí “el mayor valor y significado” de sus reflexiones.

Dichas reflexiones tienen lugar en el marco de una Comisión que, como ha remarcado Bermúdez de Castro, “continúa sus trabajos a pesar de la inexplicable retirada de algunos grupos”. “Una Comisión que viene trabajando con intensidad desde comienzos de año para hacer, por primera vez, porque no se había hecho nunca, un balance y una evaluación del desarrollo de nuestro modelo autonómico”, ha manifestado.

“Por aquí han pasado los padres de la Constitución, los representantes de las instituciones del Estado, tanto del presente como del pasado, representantes también del tejido asociativo de la sociedad civil, del mundo académico”, ha ido explicando Bermúdez de Castro sobre los diferentes comparecientes, “y no podía faltar una visión de cómo hemos hecho compatible nuestro modelo constitucional y territorial con el proceso de construcción europea, por eso le hemos llamado”, ha indicado al respecto de la comparecencia de Gil-Robles.

Bermúdez de Castro ha explicado que ha habido “algunos que no han considerado tan compatible esos dos modelos -nuestro modelo constitucional y el modelo de constitución europea-, y por eso en los últimos años algunos han abogado por la conveniencia de reformar la Constitución para integrar ese proceso de construcción europea en nuestra Constitución”. “Hemos visto que no era necesario y usted lo ha apuntado en su intervención”, ha subrayado. “Es más, los propios constituyentes ya nos lo dijeron y diseñaron ocho años antes de nuestra incorporación a las instituciones europeas el camino para esa integración a través del artículo 93 de la Constitución”, ha apostillado.

“Por esa vía”, ha continuado explicando, “nos incorporamos a las instituciones comunitarias en el año 86, y por esa misma vía, hemos venido ratificando los diferentes tratados sin necesidad de reformar la Constitución más allá de la reforma puntual del artículo 132 para otorgar el derecho de sufragio pasivo a los extranjeros en elecciones municipales por razones de reciprocidad”. “Por eso pensamos que España y Europa se constituyen de muchas maneras, pero en el terreno normativo coincidimos con usted, que no es necesario reformar la Constitución y que el procedimiento previsto en el artículo 93 ha sido suficiente porque ha permitido ratificar tratados, aplicar reglamentos y transponer directivas comunitarias”, ha señalado.

“También compartimos con usted esa visión de apoyar sin fisuras el proyecto europeo”, ha asegurado sobre esta visión coincidente. “Nosotros somos el PP, pertenecemos al PP europeo, que es el principal partido de la UE, pero más allá de una posición partidista compartimos alguno mucho más importante, y es que no hay en el mundo un modelo comparable al europeo en el ámbito de la libertad, de la seguridad, de la justicia y de la solidaridad”. “No hay ningún modelo en el mundo comparable al europeo”, ha reiterado.

De hecho, ha señalado Bermúdez de Castro, “pensamos que, junto con la aprobación de nuestra Constitución, la incorporación de España a la UE ha sido lo mejor que hemos hecho en nuestra historia reciente”. “Lo mejor en términos políticos, en términos de asentamiento de las libertades y de nuestra democracia y porque ambas cosas, la Constitución y la incorporación a la UE, han sido elementos determinantes para el gran avance que se ha producido en la sociedad española en las últimas décadas”.

“Una Europa cuya construcción ha tenido sus altibajos, es natural, no pasa nada, y alguna vez le he leído decir, parafraseando a Jean Monnet, que Europa se ha venido haciendo a golpe de crisis, pero una Europa unida en la diversidad, que es lo importante, construida a base de integrar estados, no de romperlos, y asentada en los valores democráticos donde la libertad y ley caminan de la mano como garantía de todos nuestros derechos”, ha expresado. “Un espacio común de Seguridad y Justicia que no puede ni debe ponerse en entredicho por la resolución de un juzgado regional alemán que se ha extralimitado en sus funciones indudablemente, y lo dice hoy el representante en España de la Fundación Konrad Adenauer, que es la Fundación de la CDU que gobierna en Alemania”, ha añadido.

“Por cierto, ayer mismo la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de la entrega a Alemania de un ciudadano británico por delitos de contrabando y evasión fiscal sin entrar a valorar las pruebas, como viene siendo, por cierto, habitual en estos procesos de extradición”, ha destacado. “Esta ha sido hasta la fecha la recta interpretación de las órdenes europeas de detención y entrega que, a nuestro juicio, no debería modificarse”, ha resaltado.