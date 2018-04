La comunidad de Castilla y León cuenta con más de 31.000 locales comerciales activos

Miércoles, 11 de abril de 2018

Castilla y León ha perdido en los últimos siete años unos 3.500 locales comerciales y, desde 2007, algo más de 18.300 trabajadores en el mismo sector, entre los que figuran 8.535 autónomos y 9.836 asalariados, según los datos aportados por la Confederación de Comercio de Castilla y León.

La presidenta de Conferco, Rosario Sanz, ha presentado este informe, que trata de reflejar la situación del comercio en la comunidad, además de los desafíos y demandas a las que se enfrenta el sector.

El número de locales comerciales activos en Castilla y León actualmente es de 31.098 y, aunque la comunidad se encuentra por encima de la media española de 10,2 comercios por cada mil habitantes con 12, este indicador mantiene una caída desde 2010, cuando había cerca de 34.600 locales, lo que representa una merma del 10,1%.

La Confederación ha hecho un llamamiento a los políticos para que no olviden que el comercio de proximidad es importante para el empleo y la sociedad que convive con el sector porque forma parte de la ciudad.

La venta a través de Internet no supone para los comercios de proximidad ni el cinco por ciento de sus ventas totales, pero la presidenta ha reconocido que son fórmulas comerciales compatibles.

Conferco no apoya la idea de abrir los comercios durante los días festivos, ya que el turismo no condiciona el comercio, es un «añadido a su actividad» que no supone un mayor número de ingresos. Además, tampoco está a favor de la apertura de los comercios 24 horas y 365 días al año, como está ocurriendo en grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona, puesto que esta fórmula «no funcionaría» en Castilla y León, en opinión de la presidenta de Conferco.