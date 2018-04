‘Salvar el Archivo’ exige a Rajoy que cumpla la sentencia que obliga a devolver 400.000 documentos a Salamanca

Miércoles, 11 de abril de 2018

Policarpo Sánchez deja la presidencia por motivos de salud, pero afirma que “defenderé el Archivo de Salamanca hasta el último día de mi vida”

“Defenderé el Archivo de Salamanca hasta el último día de mi vida”. Así de contundente se ha manifestado Policarpo Sánchez, que ha anunciado que deja la presidencia de la Asociación ‘Salvar el Archivo’ por motivos personales. “La batalla por la vida es la más importante”, afirmando que deja al frente de la asociación “a un equipo extraordinario”.

Policarpo Sánchez ha pedido al Gobierno de Rajoy que devuelva los 400.000 documentos en poder de Cataluña, para cumplir la sentencia del Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece que es el Gobierno de España quien tiene la competencia para devolverlos. “Tanto Rajoy, como Sáenz de Santamaría como el ministro de Educación pueden hacer efectiva la sentencia cuando quieran, sin necesidad de aplicar el artículo 155”.

El hasta ahora máximo responsable de la asociación ha recordado que la sentencia, en firme, reconoce que fue el Gobierno de Zapatero “el responsable de los envíos ilegales de documentos y corresponde al Gobierno de España devolver esa documentación por lo que Generalidad de Cataluña “no podrá decidir nunca nada más sobre el Archivo de Salamanca”. Policarpo Sánchez, contundente, manifestó que “no habrá partidos separatistas por medio que impidan el retorno de los documentos a su Archivo, el lugar donde conserva su memoria el pueblo español. Nos hemos quitado a los separatistas catalanes del medio para siempre, una gran victoria”.

Con la sentencia favorable, el abogado Ernesto Tomé, en representación de la Asociación ‘Salvar el Archivo’, pedirá al Ministerio de Educación la devolución de los documentos ilegalmente trasladados a Cataluña, de los no restituidos a sus legítimos propietarios, de los ilegalmente restituidos a quienes nunca fueron sus propietarios, así como una relación detallada de los enviados a Cataluña y de las copias digitales que no se hicieron antes de su traslado. Para la asociación “Rajoy no tuvo la culpa de lo hecho por Zapatero ni del robo de los separatistas catalanes, pero tiene la responsabilidad de devolver los documentos”.

Asimismo, Sánchez aseguró que remitirán un informe al fiscal general del Estado para que proceda penalmente contra los responsables del expolio del Archivo salmantino. Sánchez explicó que durante su trabajo en los últimos años “he descubierto que altos responsables políticos vinculados a Puigdemont entregaron más de 100.000 documentos, propiedad de todos los españoles, a organizaciones separatistas ajenas a esa documentación. Se aprovecharon de sus cargos públicos para favorecer a sus amigos”. En el informe que se entregará al fiscal también se aportarán datos acerca de la actuación de algunos responsables del Ministerio de Cultura que remitieron esa documentación a Cataluña, a pesar de ser propiedad del Estado y no pertenecer a particulares que existan en la actualidad.

“Devuelvan de una vez los papeles robados del Archivo de Salamanca”, recogida de firmas en CitizenGo

Por otro lado, ‘Salvar el Archivo’ comienza una campaña para recoger firmas en CitizenGo y enviarán a Rajoy las 82.000 ya conseguidas para que la Generalidad devuelva los documentos robados del Archivo de Salamanca. El texto que acompañaraá cada firma que se entregue al presidente es el siguiente: “11 años después de la operación con la que Zapatero pagó a los independentistas del tripartito el apoyo a su investidura, miles de documentos históricos del Archivo de Salamanca siguen ilegalmente retenidos por la Generalidad de Cataluña. Ahora, un Juez ha sido rotundo: el Gobierno de España, si quiere, puede devolverlos mañana mismo”.

Recogida de firmas en http://www.citizengo.org/hazte oir/signit/160203/view