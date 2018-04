El Gobierno local insta al PP a no hacer electoralismo con las bolsas de empleo, calificando sus declaraciones de “falta a la verdad mezquina”

Martes, 10 de abril de 2018

PEÑARANDA | El ejecutivo socialista insta a los populares a leer las disposiciones publicadas en Sede Electrónica

El Equipo de Gobierno ha ofrecido replica este martes a las declaraciones realizadas por el Grupo Municipal Popular el pasado jueves sobre la situación de las Bolsas de Trabajo aprobadas por el Ayuntamiento, en la que denuncian la paralización de las mismas, así como la falta de publicidad y transparencia en la tramitación de la contratación, mediante contrato de relevo, de la plaza de operario de cementerio.

Por ello, a través de un comunicado remitido a los medios, los socialistas han querido poner de manifiesto que “aunque parezca lamentable tener que recordárselo al Grupo Popular, las bolsas de trabajo tienen la finalidad de regular las contrataciones temporales necesarias y extraordinarias, que por diferentes motivos hayan de realizarse para asegurar el buen funcionamiento de los servicios municipales. Por tanto, como explicaremos en cada una de ellas, en ningún caso se puede hablar de paralización”.

En referencia a la bolsa de Camareros afirman que “la lista definitiva fue aprobada en junio de 2017, la constituían 4 personas, de las cuales se han contratado 3 y otra renunció. Como debería saber la portavoz del Grupo Popular no es necesario recurrir a esta bolsa hasta que en el próximo mes de junio reabra el Bar de la Huerta y el Bar de las Piscinas Municipales al aire libre”, mientras que en lo concerniente a la destinada a los Oficiales de Construcción señalan que “a esta bolsa, aprobada el 18 de octubre de 2017, se presentaron 5 aspirantes. A esa fecha ya se había aprobado el convenio INEM-Corporaciones Locales, a través del cual y previa selección efectuada por la oficina de empleo, el 4 de Noviembre, 17 días después, se contrató a tres oficiales hasta el pasado 4 de marzo de 2018. En estos momentos no se precisa nuevas contrataciones de esta bolsa. Cuando por la realización de obras por administración, sea necesario cualquier contratación se estará dispuesto a lo estipulado en la bolsa”.

El repaso a estos servicios de contratación realizado por el equipo de gobierno se completa con la Bolsa destinada a Jardineros, de la que afirman que “la aprobación definitiva se efectuó el pasado mes de Octubre de 2017. Los contratos temporales por necesidades del servicio se producen desde finales del mes de mayo a la primera quincena de octubre. El resto del año no es necesario, pues con el personal de plantilla y apoyos puntuales del personal del convenio INEM-Corporaciones Locales se pueden realizar las oportunas tareas” mientras que en lo relacionado con la de peón de usos múltiples exponen como “a través de la misma se han contratado 11 trabajadores el 12 de septiembre de 2017 y 12 el pasado día 4 de marzo de 2018.

transparencia y publicidad en la contratación del operario de cementerio, el ejecutivo socialista señala que "el Grupo Popular miente, y lo hace, o bien por desconocimiento o lo que es peor a sabiendas. La siguiente documentación ha sido expuesta, tanto en la sede electrónica con la plataforma accesible a través de internet en la dirección http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/info.0 , como en el Tablón de Anuncios Municipal:

2.1.- Decreto 2018-0028(Resolución de Alcaldía aprobación Bases y Convocatoria (expuesto durante 17 días, del 07/02/2018 al 24/02/2018). Se adjunta certificado

2.2.- Listado de Admitidos y excluidos con puntuaciones provisionales (expuesto durante 7 días del 05/03/2018 al 12/03/2018). Se adjunta certificado

2.3.- Listado definitivo admitidos y excluidos operario de cementerio (expuesto durante 7 días, del 09/03/2018 al 16/03/2018). Se adjunta certificación

2.4.- Listado definitivo con puntuaciones finales operario de cementerio (expuesto durante 7 días y dejó de estarlo el 19/03/2018). Se adjunta certificado”.

Finalmente, añaden, “desde el Grupo Municipal Socialista no entendemos como en un tema tan sensible y preocupante como el desempleo, los concejales populares pueden faltar a la verdad de manera tan mezquina, afirmado que no está acreditado que las Bases del citado proceso hayan estado expuestas en el portal de transparencia. La documentación aportada deja clara la falsedad de sus afirmaciones” y añaden como, en definitiva, “la nota del PP rezuma un único fin electoralista y un especial interés en erosionar la labor de este Equipo de Gobierno. Señores concejales del Partido Popular: no todo es lícito en la vida política y mucho menos pretender sembrar dudas en nuestros vecinos en situación de desempleo”.