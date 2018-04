Pablo Cortés: “No me preocupa absolutamente nada que no sea lo que podamos controlar y hacer”

Martes, 10 de abril de 2018

Pablo Cortés compareció esta mañana ante los medios de comunicación en la previa del importante encuentro que disputará este miércoles (Helmántico, 20.30 horas) el CF Salmantino UDS ante el Tordesillas, un partido vital para las aspiraciones blanquinegras de meterse en puestos de play-off.

El técnico se mostraba claro y confiado, aunque reconocía que “sabemos que es importante y trascendental. Entra dentro de lo que está por los objetivos ante un rival que está ahí y nosotros que queremos estar. Lo afrontamos con mucha exigencia y con ganas”, señalaba el entrenador blanquinegro, que restaba importancia al estado del terreno de juego ante las abundantes lluvias ya que “es para los dos igual. Nos condiciona y a ellos también. No hay que excusas ni ningún tipo de argumentos para no dar todo en el terreno de juego. Y es en lo que nos tenemos que centrar. Cosas que salen de dentro de lo controlable por parte nuestra no tenemos que atender a ello”.

Aun así, Cortés es consciente de que cada vez queda menos. “Todavía quedan muchos puntos, pero sí es verdad que estamos necesitados de ellos para entrar en el play-off porque ahora estamos fuera, pero no me preocupa absolutamente nada, Ni el terreno de juego, ni las ausencias, ni la presión, porque desde que un jugador firma por el Salmantino ya tiene esa presión de vestir la camiseta. Entonces no me preocupa nada de eso. Sólo lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos controlar y hacer. Centrarnos en nuestro juego, en estar juntos, en ser protagonistas y eso es lo que me preocupa, que nos centremos en lo que podemos controlar y en lo que no podamos controlar que no nos perturbe en nuestro juego”, añade.

Sobre el rival señala que es un rival que “con el empate puede estar cómodo a gusto. Es un equipo ordenado, que trabaja bien las transiciones y está con una buena dinámica. Nosotros debemos salir a por todas desde el primer momento con todo el respeto que merece cualquier rival, pero ser protagonistas e ir a por ellos desde el principio”, sentenció.