“La Junta tiene sin ejecutar 273 millones presupuestados para la provincia desde 2011”

Martes, 10 de abril de 2018

Los procuradores socialistas Fernando Pablos, Ana Muñoz de la Peña y Juan Luis Cepa han denunciado este martes que la Junta de Catilla y León ha dejado sin ejecutar seis de cada diez euros presupuestados para inversiones reales en la provincia salmantina, lo que supone que de los últimos siete ejercicios (2011-2017) quedan pendientes de ejecutar 273 millones de euros comprometidos para Salamanca por el Gobierno regional.

Fernando Pablos se ha referido al informe realizado por el PSOE sobre la liquidación del presupuesto de las dos últimas legislaturas, cuyos datos reflejan que inicialmente se habían presupuestado 448 millones para Salamanca, de los que solo se han comprometido 174 millones, “esto supone que el 61% del presupuesto desde 2011 está sin ejecutar”, ha indicado, añadiendo que por esta falta de inversión de la Junta también se han dejado de crear 2.700 puestos de trabajo en la provincia.

Los socialistas han señalado que estos datos sitúan a la provincia salmantina a la cola en materia de ejecución presupuestaria y que Salamanca es la peor parada de toda la Comunidad. Según ha apuntado Pablos, la construcción del nuevo Hospital es el único proyecto que ha salvado las inversiones de la Junta en este periodo, “aunque ha estado paralizado durante años”, ya que ha habido “inversiones mínimas en carreteras y está totalmente paralizado el Plan de Carreteras que finaliza en 2020”, que incluía la autovía hasta Alba de Tormes o circunvalar todos los municipios de la carretera de Vitigudino para evitar las travesías. “Estamos en 2018 y ni hay autovía a Alba de Tormes y seguimos atravesando todos los municipios de la carretera de Vitigudino”, ha subrayado.

Asimismo, se ha referido a que ha habido retrasos considerables en las concentraciones parcelarias, “algunas se han entregado sin caminos y han sido anuladas por parte de la Justicia”, y a los retrasos en depuración y abastecimiento fundamentalmente en el parque natural de la Sierra de Francia. En cuanto a las nuevas infraestructuras, ha recordado que no se ha realizado el centro de salud de El Zurguén, ni tampoco el de Prosperidad, y que el de Calzada de Valdunciel se iniciará este 2018 “con siete años de retraso”.

Pablos ha detallado que “tampoco se ha iniciado el colegio de Aldeatejada, que tendrá como consecuencia que el próximo año habrá aulas prefabricadas, o el instituto de Guijuelo, ni la residencia de Puente Ladrillo, a pesar de que la consejera prometió que empezaban las obras el año pasado, y seguimos pendientes de la rehabilitación de la iglesia de San Martín”.

Ante esta situación, los socialistas han querido exigir a la Junta de Castilla y León que “cese su maltrato hacia Salamanca” y han asegurado que en esta exigencia les gustaría contar con la complicidad del Partido Popular, a pesar que reconocen que no va a ser así porque “en los últimos años, siempre que el PP ha tenido que elegir entre los intereses de Salamanca o no molestar al jefe, ha elegido no molestar al jefe y si ahora el jefe es de Salamanca, más complicado lo tiene”, ha concluido Fernando Pablos.