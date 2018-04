Detenido por sendos asaltos en portales de Canalejas y la calle Príncipe de Vergara

Martes, 10 de abril de 2018

Agentes de la Policía Local han detenido a un varón de 28 años, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación, uno en grado de tentativa y otro consumado, del que fueron víctimas dos jóvenes.

Los hechos tuvieron lugar entre las 06:00 y las 06:20 horas del pasado domingo, una en la calle Príncipe de Vergara y la otra en el paseo de Canalejas, con veinte minutos de diferencia entre ambos hechos.

La primera fue abordada por detrás por un joven cuando se disponía a entrar en el portal de su domicilio. Le tapó la boca y la arrastró al forcejear con el fin de quitarle el bolso que portaba, tras lo que huyó del lugar.

Los agentes localizaron al presunto autor poco después en la calle Francisco Javier, practicando su detención al comprobar en el cacheo de seguridad que tenía en su poder el DNI, un pintalabios y un billete de 10 euros pertenecientes a la víctima. La joven fue trasladada a un centro sanitario por agentes de Policía Nacional para ser asistida de sus lesiones.

Cuando el presunto autor ya estaba detenido, otra joven presentó denuncia por hechos similares, ocurridos veinte minutos antes que la descrita, cuando se disponía a entrar en su domicilio en la calle Príncipe de Vergara. En este caso, “al comprobar que un desconocido iba a entrar tras ella, le preguntó si no tenía llave o no le abrían y al responderle que iba a abrirle ella, no lo hizo y se alejó del lugar hacia el Paseo de San Antonio, siendo seguida por el joven, primero andando y luego corriendo, hasta que pidió auxilio a una pareja y su perseguidor huyó del lugar”, explican fuentes policiales.