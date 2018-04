El 3º Día | 9 Abril

Lunes, 9 de abril de 2018

Hay todavía unos cuantos equipos que siguen de vacaciones, pero el fin de semana ha dejado muchas pequeñas historias

[HILO MUSICAL]

The Reason, de Hoobastank > En el descanso del duelo de la tarde del domingo en el Francisco Mateos entre Ciudad Rodrigo y Mojados sonó esta canción.

[MOMENTOS FdS]

- A la carrera : A la conclusión de la recepción en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el pasado martes a la plantilla campeona del III Infantil, estaba jarreando con mucha intensidad en la calle, pero los jugadores decidieron no esperar y se fueron a la carrera hasta el Pabellón de Conde de Foxá, donde iban a entrenar un rato después.

- Un gol de Adrián para sentenciar la victoria : El jugador mirobrigense Adrián Vicente, enrolado en las filas del Juvenil B del Real Oviedo, sentenció en la tarde sabatina la victoria de los suyos en la visita al Avilés A. El gol de Adrián, que saltó al campo en el 72’, se produjo en el 85’, cuatro minutos después de que un compañero suyo hubiese estrenado el marcador.

A 5 partidos para el final de la Liga, el Real Oviedo marcha 2º de la Liga Nacional Juvenil, a 5 puntos del Sporting de Gijón, al cual todavía tiene que recibir. Será el próximo domingo 15, a las 16.00 horas.

- El relevo : Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, ha estado por Ciudad Rodrigo el colegiado mirobrigense Miguel Regalado ‘Miku’, que actualmente imparte justicia arbitral en León, donde está estudiando. Aprovechando su estancia, se acercó en la mañana del sábado a los Campos de Toñete, donde le tocaba pitar un duelo de prebenjamines a otro mirobrigense, Carlos Martín Palacios. Con la experiencia de llevar ya varios años pitando (y, por qué no decirlo, aguantando a técnicos y progenitores), Miku le dio a Carlos algunos consejos.

- Demasiado fuerte : En el descanso del partido de prebenjamines entre Ciudad Rodrigo y Sporting Carbajosa B, uno de los técnicos mirobrigenses, Juanlu, se puso a calentar al portero, Rodrigo, quién le pidió que “no me tires tan fuerte”. Por cierto, que al irse a iniciar la segunda parte, Rodrigo comentó a los que estaban por allí: “si vamos ganando 10-1, me ponen a mí arriba”. En ese momento, el partido iba 3-1 pero… acabó 4-4, con lo cual Rodrigo se quedó sin poder jugar de delantero.

- Puntería : En algún momento dado, alguien ha dejado perfectamente enganchado un balón en uno de los focos del Pabellón de Conde de Foxá.

- El pacificador : Ya lo mencionamos en la crónica del duelo de cadetes entre III Columnas y Atlético Bembibre, pero merece la pena resaltar aquí también la actitud pacificadora que tuvo en cierto momento el chaval que lleva el balón para intentar calmar a todos los que estaban en la grada porque la cosa se estaba empezando a calentar.

- Cuestión de altura : El III Cadete intentó en el tramo final de ese partido que marcase Iker, ya que es el único jugador de toda la plantilla que no lo ha hecho. Para ello incluso lanzó un doble penalty, momento en el que se quedó protegiendo la portería otro jugador mirobrigense. Pero no fue precisamente el más alto… Desde la grada le indicaron “métete en la portería”.

- Subcampeón y campeón en apenas 2 horas : Uno de los guardametas del III Cadete, David Cepa tuvo una tarde de sábado muy entretenida pero muy exitosa. En primer lugar, jugó la primera parte del mencionado partido de cadetes, con el cual aseguraron el subcampeonato liguero. De allí se fue corriendo a la Estación de Autobuses, para participar en la batalla de gallos organizada por el colectivo CR-Crews. Aquí la cosa fue incluso mejor, porque David, con su alias DZeta, se proclamó campeón.

- El color de los campeones : En su cuadrante de los partidos de cada fin de semana, el III Columnas ha revestido de color amarillo a los equipos que se han proclamado campeones de sus respectivas categorías.

- Una de celebraciones : En el duelo de cadetes de la mañana del domingo entre Ciudad Rodrigo y Unionistas, uno de los visitantes celebró uno de los goles con aires toreros.

- El problema fue el madrugón, claro : Aunque acabaron ganando, los cadetes de Unionistas no fueron ni mucho menos tan superiores como marca su posición en la tabla (son segundos). Según la madre de uno de ellos, el problema de no estar finos era que “han madrugado mucho” para desplazarse a Ciudad Rodrigo.

Pues nada, teniendo en cuenta que todos los viajes mirobrigenses suelen ir acompañados de un madrugón, los equipos del Ciudad Rodrigo ya tienen ‘excusa eterna’ para cuando les vayan mal las cosas como visitantes. Por cierto, que un padre replicó a esa madre que ‘en Villarreal han madrugado’, en referencia al torneo que jugó durante la Semana Santa Unionistas, la Yellow Cup Easter, en el cual se llevaron el título. A lo mejor lo que tenían era resaca de campeones.

- Multifútbol : El final del derby madrileño entre Real Madrid y Atleti se solapó con el inicio del Ciudad Rodrigo vs Mojados. Como algunos hinchas mirobrigenses no se quisieron perder nada, estuvieron siguiendo el arranque del partido en el Francisco Mateos con un ojo pendiente de la pantalla de sus móviles donde estaban viendo el final del derby.

- Había hecho falta : El Francisco Mateos ha contado durante buena parte de la temporada en las inmediaciones de la cafetería con una carpa. Justo en uno de los días que más útil hubiera sido, la carpa ya no estaba.

- Territorio de Albertos : Ya hemos resaltado en alguna ocasión que el Ciudad Rodrigo cuenta con tres Albertos: Maza, Alberto Martín y Alberto García. Pues bien, el Mojados tenía en la tarde dominical exactamente la misma cifra, con lo cual, de 22 titulares, 6 se llamaban Alberto (el 27%).

- ¿Pero ha sido empate, no? : Con esto de que llovió en varios tramos del partido, y la banda enfrente de la grada estuvo muy despoblada, nadie fue poniendo los goles en el marcador, con lo cual el resultado que lucía al final era de 0-0. Al menos el empate sí era correcto.

- Unos penaltys para acabar : Este fin de semana la Ponferradina B ganó en Béjar gracias a un penalty en el último instante, el Salmantino B cedió la victoria frente al Becerril por un penalty también en el último suspiro, y el Peñaranda encaminó su victoria frente al Júpiter Leonés con otra pena máxima justo antes del tiempo de descuento. Pero no siempre entran los penaltys en el descuento. Ojo a lo ocurrido en la noche del viernes en el 95’ en este partido de la English Football League One (la 2ªB inglesa) entre el 2º, el Cardiff, y el 1º, el Wolverhampton (los que van de naranja, que hace nada estaban en la Premier).

- Campeones en Wembley : Hablando de esas categorías en Inglaterra, el domingo se disputó la final de la English Football League Trophy, una competición copera en la que toman parte los equipos de lo que serían la 2ªB y la 3ª división. Lo importante del caso es que esta final, sean cuales sean los protagonistas, siempre se juega en Wembley. Cuánto nos queda por aprender en España en materia de copas futboleras… O simplemente que nos dé la gana hacerlo. O mejor dicho, volver a hacerlo, porque hubo un tiempo en que la Copa del Rey se jugó a partido único en las primeras rondas. Y el Real Madrid una vez perdió en el Salto del Caballo de Toledo (y algún jugador no sabía que no había partido de vuelta -no, no era Sergio Ramos-). Y el Barça en Novelda. Qué tiempos. En fin, esta es la historia de los nuevos campeones de la EFL Trophy, que el año pasado ya habían hecho historia en el principal torneo copero inglés, la FA Cup: http://www.marcadorint.com/league-two/efl-trophy-final-lincoln-city-1-0-shrewsbury-town/

- Con Broncano : Esto es de hace un par de semanas, pero entre la Semana Santa y tal no había habido hueco: tras la victoria del Jaén Paraíso Interior en la Copa de España de Fútbol Sala, el MVP, Javier García ‘Chino’, fue entrevistado en la tele, algo poco habitual. Concretamente, estuvo en el programa más irreverente de la televisión, La Resistencia de David Broncano. Por cierto, que justo la misma noche en que se emitió ese programa, en El Partidazo de Cope entrevistaron a uno de los jugadores del subcampeón, Ricardinho.

- Se acerca el Mundial : En el Parlamento de Brasil han estado ajetreados estos días con el caso Lula da Silva, pero el Mundial es el Mundial.

En plena votación para saber si el expresidente de #Brasil, Lula Da Silva, va preso o no, estos dos se pusieron a CAMBIAR FIGURITAS DEL MUNDIAL. pic.twitter.com/V2bTQp7TPK — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) 5 de abril de 2018

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 28PJ|49GF|25GC > 15 goles: Alberto Martín; 8 goles: Alberto García y Maza; 3 goles: Carli y Javi Moríñigo; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Wiki, Adrián Gallego, Agudo y Víctor; +1 en P.P.

+ D15, 17.00h., en el Campo de Los Cuernos de Salamanca, frente al Hergar

| JUVENIL A – 20PJ|62GF|30GC > 17 goles: Agudo; 13 goles: Jesús; 8 goles: Omar; 7 goles: Samuel; 6 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel y Juanjo; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, y Sergio; +1 en P.P.

+ El fin de semana visitará al Munibar Pizarrales

| JUVENIL B – 21PJ|72GF|62GC > 20 goles: Diego; 10 goles: José Manuel; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Luis; 5 goles: Javi Martín y Jesús Mari; 4 goles: Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ El fin de semana visitará al Barrio El Zurguén

| CADETE – 20PJ|36GF|55GC > 14 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 4 goles: Antonio y Raúl; 2 goles: Alberto e Iker; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian y Javi

+ El fin de semana visitará al Munibar Pizarrales

| INFANTIL – 20PJ|35GF|99GC > 12 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 4 goles: Luis Criado, Álvaro Iglesias y Carlos; 3 goles: Álvaro Castaño; 2 goles: Rodrigo; 1 gol: Antonio

+ El fin de semana visitará al Munibar Pizarrales

| ALEVÍN A – 20PJ|26GF|140GC > 10 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez y Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ El fin de semana visitará al Munibar Pizarrales

| ALEVÍN B – 18PJ|28GF|144GC > 4 goles: Álex Sánchez, Pablo Duque y Pablo Domínguez; 3 goles: Jesús y Christian; 2 goles: Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino, Lidia y Nourdin; +1 en P.P.

+ El fin de semana recibirá al Béjar Industrial B

| BENJAMÍN – 20PJ|128GF|71GC > 35 goles: Álex Sánchez; 19 goles: Diego y Álvaro; 14 goles: Miguel; 12 goles: David; 9 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian, Álex Ramos y Alejandro Vicente; 1 gol: Juan; +1 en P.P.

+ El fin de semana recibirá al Villamayor C

| PREBENJAMÍN – 18PJ|108GF|42GC > 57 goles: Javier Martín; 24 goles: Álvaro Flores; 17 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ El fin de semana recibirá al Trinitarios

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 24PJ|86GF|121GC > 26 goles: Arturo; 12 goles: Asier y Marc; 11 goles: Raúl; 7 goles: Álex; 6 goles: Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 1 gol: Rubén, Dani, Cristian y José; +1 en P.P.

+ S14, 18.00h., en Conde de Foxá, frente a La Bañeza

| JUVENIL - 28PJ|121GF|93GC > 29 goles: Álex Morales; 19 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 13 goles: Óscar y Adrián; 8 goles: Alejandro Marquiz; 7 goles: Antonio; 4 goles: Sergio; 3 goles: Kamal; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +5 en P.P.

+ Recibirá el fin de semana del 21 y 22 de abril al Medinense

| CADETE - 24PJ|167GF|67GC > 41 goles: Jorge; 23 goles: Álex; 20 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 15 goles: Sergio; 11 goles: Diego Rubio; 10 goles: Javi; 8 goles: Pablo Martín; 6 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 3 goles: Mario; 2 goles: David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ Visitará el fin de semana del 21 y 22 de abril al Peñalba

| INFANTIL – 18PJ|99GF|40GC > 21 goles: Pablo; 17 goles: Alberto; 13 goles: Miguel; 12 goles: Julio y Corvo; 10 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker y Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +1 en P.P.

+ Jugará en junio la fase nacional tras proclamarse campeón regional

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 18PJ|106GF|62GC > 19 goles: Ratero y Tote; 12 goles: Motta y Jorge Briz; 10 goles: Carlitos; 9 goles: Carre; 8 goles: Chuchi; 5 goles: Ivi; 4 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.

+ S14, 21.00h., en Castellanos de Moriscos, frente al Bar Verdi-SH Reforma