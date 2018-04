Unionistas decreta el derbi Día de Ayuda al Club y el precio de las entradas será de 12 euros

Domingo, 8 de abril de 2018

El CF Salmantino dispondrá de 335 entradas a ese precio para los adultos, 5 de 12 a 17 años y gratis para menores de 12. Los socios colaboradores entrarán gratis, los simpatizantes 8, los adultos 6, adulto social 3 y socio juvenil 1. Los infantiles, gratis

El partido correspondiente a la jornada 35 del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División entre Unionistas de Salamanca CF y el CD CF Salmantino que se disputará el domingo 22 de abril en Las Pistas a partir de las 12:00 horas ha sido decretado como 'Día de ayuda al club'. Quedan por lo tanto anulado todos los pases a favor y entradas procedentes de sorteos, porras u otras promociones, que deberán ser utilizadas en el siguiente encuentro.

Tras la reunión mantenida con la Guardia Civil, las autoridades competentes han informado a los clubes de que el aforo queda fijado en 2.600 espectadores. Teniendo en cuenta que Unionistas CF cuenta en la actualidad con 2.265 socios, no será posible la venta de entradas al público general, siendo limitada exclusivamente para los socios del club, excepto un paquete de aproximadamente 335 localidades, al mismo precio que las de acompañante de socio, que se enviará al conjunto visitante por cortesía y que será gestionado por el propio CD CF Salmantino.

Todos los socios de Unionistas CF tienen garantizado su acceso al encuentro. Para ello, deben retirar su entrada entre el 10 y el 14 abril en la sede, situada en la calle Badajoz 14. Durante la semana siguiente, se abrirá un nuevo proceso en el que se pondrán a la venta las entradas no retiradas, y en el que cualquier socio podrá adquirir un máximo de dos entradas de acompañante por carnet hasta completar aforo. Aquellos socios que no pasaran a por su entrada en la semana anterior, podrán comprarla respetando el precio de socio, pero ya no la tendrán garantizada.

ENTRADAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS (DEL 10 AL 14 DE ABRIL)

A retirar en la sede en el siguiente horario:

Martes 10. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Miércoles 11. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Jueves 12. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Viernes 13. De 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 14. De 11:00 a 14:00 horas.

Precios:

Socio colaborador: Entrará gratis con su carnet, NO TIENE QUE RETIRAR ENTRADA.

Socio simpatizante: 8€

Socios adultos: 6€

Socios adulto social: 3€

Socio juvenil: 1€

Socio infantil: Gratis. DEBE RETIRAR ENTRADA.

ENTRADAS PARA ACOMPAÑANTES DE SOCIO (DEL 16 AL 21 DE ABRIL)

A retirar en la sede en el siguiente horario:

Lunes 16. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Martes 17. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Miércoles 18. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Jueves 19. De 18:00 a 21:00 horas.

Viernes 20. De 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 21. De 11:00 a 14:00 horas.

Precios: (máximo dos por carnet, pudiendo elegir la categoría)

Acompañante adulto: 12€

Acompañante juvenil: (12-17 años, ambos inclusive): 5€

Acompañante infantil: Gratis. DEBE RETIRAR ENTRADA.