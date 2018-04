“Debería haber un diálogo más fluido con el Ayuntamiento”

Domingo, 8 de abril de 2018

CIUDAD RODRIGO | El presidente de Afecir, Buenaventura Montero, hace un repaso por la actualidad empresarial

El presidente de la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir), Buenaventura Montero, analiza en esta entrevista la situación empresarial.

-En pocas palabras, ¿cómo definiría la situación empresarial de Ciudad Rodrigo y comarca?

-Sinceramente, complicada. Aunque otras ciudades están levantando la cabeza después de la crisis, a nuestra comarca y a nuestras empresas les está costando. El panorama no es muy bueno, porque ha habido bastantes cierres en el último año, y la despoblación ahonda en la perspectiva. Además, cualquiera de nosotros está haciendo mucha compra online, y esto nos aleja de las compras en la comarca y en Ciudad Rodrigo.

-Las amenazas que tiene el comercio mirobrigense, ¿vienen más de esas compras online o de decir ‘me voy a Salamanca a comprar’? ¿Está cambiando?

-Son muchos factores, y han ido variando a lo largo del tiempo. Es cierto que hace unos años hablábamos de Salamanca y de los centros comerciales. Hoy en día, las dos principales amenazas son la venta online y la despoblación, que hace que haya menos consumo. El mercado se tendrá que reajustar a esta nueva circunstancia, y a que haya más competitividad, porque las grandes empresas ubicadas en Madrid ya llegan al pequeño pueblo en menos de 24 horas.

-Hablando de la venta online, ¿cómo está siendo el desarrollo virtual de las empresas de la zona?

-Sí estamos viendo que hay pequeñas empresas de Ciudad Rodrigo y comarca que están aprovechando la venta online para poder llegar a cualquier sitio. Internet es una oportunidad para el pequeño comercio. Es más complicado, porque las grandes empresas pueden invertir más en publicidad y en medios, y al pequeño le cuesta. Pero hay pequeñas empresas que se están especializando y se están haciendo su propio nicho de mercado.

-¿Cuáles son las otras ventajas que puede tener el mundo empresarial mirobrigense?

-Estamos en un corredor natural, de unión de Portugal con Europa. Eso es una oportunidad, y ha habido empresas que han sabido aprovechar ese tráfico, no solamente de coches, sino también ferroviario.

-Hablando de trenes, se está hablando de la llegada de la alta velocidad. ¿Esto puede ser bueno?

-Lo que tiene de dulce lo tiene de amargo. Decían “la autovía va a ser una gran oportunidad”, y no sabemos si ha sido una gran oportunidad para que se vaya la gente. ¿El tren va a ser una oportunidad? Pues no lo sabemos, puede serlo. Nos comunica mejor, y eso siempre es bueno. Lo que hay que hacer es aprovechar esas oportunidades para que sean inputs y no outputs, que seamos capaces de atraer, o aprovechar para exportar mercancía a través de esos trenes.

-Se nota a Afecir más reivindicativa en los últimos tiempos…

-Reivindicativa siempre ha sido, no solamente con el actual Gobierno, con el anterior también, porque una de sus funciones es hacer una defensa del comercio. Pero sí es cierto que estamos trabajando en que sea más visible, en hacer ver que hay una asociación empresarial, y que ejerce una función. No sólo es una cuestión de reivindicar, son solicitudes, propuestas, y en todo caso sólo se ve una parte de ese trabajo.

-Afecir se ha quejado de que hay algunos asuntos que llevan más de dos años parados en el Ayuntamiento. ¿El Consistorio está haciendo caso?

-En algunas cosas sí y en algunas otras no. Si tuviese que evaluar la participación, sería difícil darles un aprobado, porque no está siendo tan real como lo que nos propusieron que iba a ser. Oírnos sí, pero escucharnos no, con la diferencia de que cuando escuchas atiendes a lo que te piden. Hay cosas que hemos pedido hace casi dos años, y no han tenido respuesta. A veces solicitamos permisos, autorizaciones, o reuniones, y se quedan en el aire, y creo que eso no debería de suceder. Debería haber un diálogo más fluido, un canal de comunicación mejor del que existe actualmente.

-En torno a la reivindicación sobre la luz, ¿ha habido alguna novedad?

-La actuación que se ha hecho es muy correcta, porque lo que se pretende es ahorrar energía, pero los comerciantes tienen la sensación de que hay peor iluminación. Hay otra segunda parte, que también pretendíamos hacérselo ver al Ayuntamiento: hay puntos de luz que se han perdido en la ciudad, y no se han restaurado. Y luego aprovechábamos para incidir en que están cerrando establecimientos: “oye, prestad atención a los comercios; porqué se están cerrando, qué problemas hay”. El Ayuntamiento debe tenerlo en cuenta.

-También se ve en los últimos tiempos a una Afecir que organiza más actividades propias, como la Escuela de Negocios, los Encuentros Comerciales, la Campaña de Navidad,…

-Sí, proponemos y tratamos de ir de la mano del Ayuntamiento en lo que vamos haciendo: el Museo del Carnaval, la Feria del Libro, las decoraciones de Navidad… Es lo ideal para la ciudad, para los comerciantes y para el Ayuntamiento. Este año presentaremos otra serie de propuestas de cara al verano o a Navidades. Lo que nos hace falta es que los empresarios apoyen este tipo de iniciativas, que se asocien a Afecir, que se movilicen y que se muevan juntos para hacer cosas.

-¿Cómo está siendo la implicación de los empresarios con Afecir en los últimos años?

-Se han unido y se han desunido. Hemos perdido porque se ha jubilado gente y con la crisis se han cerrado negocios. Pero se han compensado con la gente nueva que va entrando. Al final en números está equilibrado. Es cierto que no tenemos un gran crecimiento; falta en el empresariado un poco de conciencia y de unión para hacer actividades y otras cuestiones.