[MARCADOR 7|8 Abril]

Sábado, 7 de abril de 2018

SÁBADO 7

[F] 3ª Provincial Prebenjamín | J13 > CIUDAD RODRIGO CF 4 – SPORTING CARBAJOSA B 4

El Prebenjamín del Ciudad Rodrigo pagó la falta de inactividad por las vacaciones de Semana Santa y no pudo pasar del empate en la mañana del sábado en uno de los dos duelos que tenía aplazados frente al Sporting Carbajosa B, que era fundamental ganarlos para seguir aspirando al título de la categoría.

El encuentro arrancó con un Sporting Carbajosa volcado arriba, lo que le dio frutos estrenando el marcador en el 4’. El Ciudad Rodrigo no estuvo cómodo en el inicio, y hasta el 6’ no tuvo su primera ocasión, con una falta botada por Javier Martín desde la izquierda que no pudo rematar Eric.

Los mirobrigenses empataron en el 12’, de la mano de Eric, que cogió el rechace del portero a un disparo de Javier Martín, quién se había ido con el balón desde ¾ de campo hacia el área. El encuentro tuvo pocas ocasiones de gol, siendo la siguiente intentona en el 18’, con una falta botada por Javier Martín desde ¾ de campo que el guardameta envió a córner.

Justo a continuación, el Sporting Carbajosa fabricó dos grandes ocasiones, pero fueron desbaratadas por el Ciudad Rodrigo: un pase de la muerte que era casi gol lo despejó Asier, y un buen tiro de media distancia lo repelió el portero mirobrigense, Rodrigo. Tras esas opciones visitantes, el Ciudad Rodrigo dio un gran golpe de efecto con dos goles en dos minutos.

El primero fue en el 21’, de la mano de Javier Martín, quién metió el pie de forma precisa en el área para mandar el balón al fondo de la red. Mientras, en el 23’, un saque de córner fue rematado por Álvaro Flores en el 2º palo. El balón chocó en el poste, y parecía sencillo de despejar, pero el Sporting Carbajosa se hizo un lío y acabó entrando. En esos compases finales, Javier Martín botó otro par de faltas más que despejó el guardameta.

El Ciudad Rodrigo se fue al descanso con una buena ventaja, pero los visitantes arrancaron de nuevo el 2º período muy volcados arriba, consiguiendo sumar en el 28’ el 3-2 aprovechando un rebote del balón en el área. Los locales apenas generaron ocasiones en este 2º período, siendo la 1ª en el 34’, con un córner botado por Javier Martín al que no llegó por poco Álvaro Flores.

Justo a continuación, los visitantes igualaron la contienda, al coger el balón un jugador en ¾ de campo e irse muy bien hacia la portería hasta resolver con un tiro ajustado al palo ante el que no pudo hacer nada Rodrigo. Poco después, el portero del Sporting Carbajosa repelió en 2 tiempos una falta botada por Javier Martín antes de que los visitantes tuvieran tres buenas opciones: una la envió Rodrigo a córner, otra la mandaron directamente fuera tras plantarse frente al portero mirobrigense, y en la tercera, Asier evitó un tiro claro en el último momento.

Repitiéndose el guión de la 1ª parte, tras haber tenido varias ocasiones los visitantes, los que acabaron por marcar fueron los locales, en un lanzamiento de falta de Javier Martín en la frontal del área. Quedaban apenas 2 minutos, pero el Sporting Carbajosa logró igualar la contienda justo cuando se entraba en el tiempo de descuento, con otra falta, en este caso desde ¾ de campo, que encontró portería.

Tras este gol, Javier Martín intentó marcar de forma directa al sacar de centro de campo, pero el balón se marchó desviado, sin que hubiera tiempo ya para más. Además de los que hemos ido mencionando en la crónica, el 7 del Ciudad Rodrigo (no tuvieron cambios) se completó con Javier Sánchez y Julio.

[F] 3ª Provincial Benjamín | J19 > SPORTING CARBAJOSA B 5 - CIUDAD RODRIGO CF 10

[F] 3ª Provincial Alevín | J19 > SPORTING GARRIDO - CIUDAD RODRIGO CF

[FS] Regional Cadete | J25 > III MÁRMOLES JAGRAMA – ATLÉTICO BEMBIBRE

DOMINGO 8

[F] 1ª Provincial Infantil | J19 > CIUDAD RODRIGO CF - UNIONISTAS

[F] 1ª Provincial Cadete | J19 > CIUDAD RODRIGO CF - UNIONISTAS

[F] Regional de Aficionados (Gr. B) | J28 > CIUDAD RODRIGO CF - MOJADOS

[FS] División de Honor Juvenil (Gr. 2) | J28 > ALBENSE - III TEXTILES ACOSTA