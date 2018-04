Llega la hora de la verdad para el CF Salmantino UDS que necesita ganar mañana en Palencia al Cristo Atlético

Sábado, 7 de abril de 2018

Tras dos empates consecutivos, el equipo de Pablo Cortés busca tres puntos en casa de un equipo que suma doce triunfos seguidos para no descolgarse de la lucha por los puestos de play-off de ascenso

Once del CF Salmantino UDS en el Helmántico frente al Astorga. Foto: Alberto Martín

No hay excusas tal y como señalaba el viernes en rueda de prensa el técnico Pablo Cortés. Ya no vale marcharse del partido. Hay que jugar desde el primer minuto a tope, porque cuando lo han hecho, han sido superiores al resto. Al menos esa es la impresión del entrenador del CF Salmantino UDS que, tras ver como con dos empates consecutivos ha salido de puestos de play-off, necesita los tres puntos para no descolgarse en una interesantísima lucha por meterse en la fase de ascenso en la que hasta ocho equipos tienen posibilidades rivales. De hecho, con Unionistas catapultado hacia el primer puertos, la Arandina, que viene por detrás del Salmantino UDS, y Tordesillas y Cristo Atlético, que ya le han superado, son los equipos más en forma. De hecho, los palentinos, rival este domingo del Salmantino UDS (Nueva Balastera, 18.30 horas), son el equipo con mejor racha de toda España pues acumula nada más y nada menos que doce triunfos consecutivos. Un equipo, además, que ya ganó en el Helmántico con un gol del salmantino Víctor Abajo.

Los palentinos son ya segundos y, aunque buscan certificar su clasificación para el play-off, miran de reojo también luchar por el primer puesto. Se perfilan como un equipo muy compensado y, sobre todo, muy trabajado, que domina todas las facetas del juego pero que, sobre todo, se caracteriza por las combinaciones rápidas y verticales hacia la portería contraria.

El Salmantino UDS, por su parte, a pesar de que en con Cortés en el banquillo sólo ha cedido una derrota, ante el Numancia B, salía de puestos de play-off la pasada semana después de ocupar puestos de ascenso desde la primera jornada

El técnico tiene a todos sus jugadores a disposición, aunque a Jehu le han tenido que hacer una máscara tras la lesión sufrida en la cara en el partido ante el Astorga. El equipo no estará solo en tierras palentinas pues se desplazará un autocar de aficionados y numerosos seguidores en vehículos particulares.

Cortés daba la convocatoria justo detrás del último entrenamiento de hoy dejando fuera a Mansour, Coque e Izazola, por lo que viajan 17 y realizará un descarte en los prolegómentos del encuentro.

Lista de convocados: Rodri, Echague, Emilio, Tyson, Álvaro Tejedor, Marco Iván Pérez, Caramelo, Garban, Martín Galván, Amaro, Juanan, Miguel Ángel, Ortiz, Jehu, Saúl Villalobos, Sergio Ramos y Murci.

Desconvocados: Izazola, Coque y Mansour.