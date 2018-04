Formación para la inserción laboral de la juventud gitana

Sábado, 7 de abril de 2018

Formatéate con Garantía es la nueva iniciativa de formación, puesta en marcha por la Fundación Secretariado Gitano, para facilitar el acceso al empleo de las personas jóvenes gitanas beneficiarias de la Garantía Juvenil. La formación es una de las prioridades para lograr la incorporación efectiva de la comunidad gitana al empleo, con iniciativas como Formatéate con Garantía, que ha arrancado este mes de abril en Salamanca con la participación de un grupo de 10 jóvenes menores de 30 años, y cuyo objetivo es la mejora de las competencias personales y profesionales de los más jóvenes. Formatéate con Garantía plantea un itinerario formativo con acompañamiento social, incluyendo formación en competencias personales y contenidos de inteligencia emocional.

Formatéate con Garantía es oportunidad para que jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil descubran su talento a partir del fortalecimiento de sus capacidades. Junto a Salamanca, esta iniciativa también se desarrollará en Granada, Jaén, Huesca, Oviedo, Elche, Talavera, Sabadell, Madrid, Badajoz, Don Benito, Lugo, Santiago de Compostela y Donostia.

En 2017 la Fundación Secretariado Gitano atendió a través del programa de empleo Acceder a más de nueve mil jóvenes menores de 30 años. El 74% de estos jóvenes no había finalizado la Educación Secundaria Obligatoria, lo que no sólo les impide acceder al empleo sino también formarse en el sistema de formación profesional ordinario. En la mayoría de los casos abandonaron muy pronto el sistema educativo con historias de fracaso escolar comunes. Otras variables que condicionan su acceso al empleo son: el desempleo de toda la unidad familiar, la residencia en barrios infradotados de recursos con escasas alternativas lúdicas, formativas o laborales, la asunción precoz de responsabilidades familiares por hijos a cargo, etc.

Gracias al Programa Operativo de Empleo Joven del Fondo Social Europeo, a través de la Estrategia de Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la cofinanciación de la Obra Social La Caixa hemos puesto en marcha en el periodo 2014-2018 distintas iniciativas piloto con nuevas metodologías que tratan de dar respuesta a la realidad de estas personas jóvenes.

Iniciativas como Aprender Trabajando, Aulas de Graduado en Secundaria o Formatéate con Garantía se enfocan a la formación profesional, la obtención del graduado en Secundaria o la motivación hacia la formación y el empleo. Estas nuevas propuestas recogen las lecciones aprendidas por la Fundación Secretariado Gitano a lo largo de sus diecisiete años de experiencia del programa Acceder.

Itinerario formativo

Formatéate con Garantía tendrá una duración de tres meses (en total 300 horas de formación), y los jóvenes participantes recibirán formación en contenidos distribuidos en 4 fases: Conócete (aprender a gestionar emociones, practicar la escucha activa...), actívate (desarrollar competencias personales, digitales y para la búsqueda de empleo), fórmate (conocer las competencias profesionales de una ocupación o puesto de trabajo) y empléate (poner en práctica lo aprendido a través de prácticas no laborales en empresas del sector).

Los contenidos son impartidos por profesionales expertos en su campo (coaching, competencias digitales, formación profesional), y el grupo estará acompañado por tutores durante su proceso formativo (tutorías individuales y actividades grupales).

La formación profesional práctica se realizará en colaboración con distintas empresas y tendrá una duración de 80 horas, complementando a la formación teórica. Durante los tres meses del proceso formativo los jóvenes participantes recibirán una ayuda mensual que facilitará su asistencia y aliviará de la carga económica a sus familias.

Más recursos formativos

Dentro de las iniciativas formativas impulsadas desde la Fundación Secretariado Gitano, durante estos meses también han dado comienzo en Salamanca las clases para la obtención del graduado escolar con la metodología Radio Ecca, con la que la Fundación ha firmado un convenio.

El material educativo de Radio Ecca permite una mejor comprensión de los contenidos y una dinámica en el grupo, adaptándose mejor a las necesidades individuales y potenciando el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración del grupo, lo que facilita el desarrollo de las clases.