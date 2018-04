Pablo Cortés: “Hemos visto las orejas al lobo, pero dependemos de nosotros mismos”

Viernes, 6 de abril de 2018

El técnico del CF Salmantino UDS tiene claro que el partido ante el Cristo Atlético es clave para el futuro del equipo y muy difícil y tiene claro que “las excusas ya no valen”

Pablo Cortés atendía esta mañana a los medios de comunicación para mostrar sus impresiones cara al partido del domingo en Palencia ante el Cristo Atlético, el equipo más en racha de toda la geografía nacional con doce triunfos seguidos y segundo ya en la tabla. Por eso, el técnico del CF Salmantino UDS tiene claro que “lo tomamos como un partido muy importante ante un rival que es muy difícil que tenemos que afrontarlo con las ideas claras”. Y es que el Cristo Atlético “es un equipo muy bueno en todos los registros. Domina el balón, se adapta al repliegue, juega directo. Se adapta a todo tipo de campo. Compite muy bien en su estadio, pero también en campos más pequeños. Dependerá de lo que planteemos”. También dejó claro que, aunque afrontan “tres partidos en siete días”, pensamos en la importancia del del domingo”.

Además el equipo charro llega tras dos semanas irregulares al aplazar su partido ante el Tordesillas. “Puede tener dos lecturas, la buena que es estar con la familia y descansar y la mala que afecte la inactividd. Creo que ha venido bien para todos”.

El técnico también analizaba a su rival. “Ellos están en una racha muy buena, pero recuerdo que su técnico, con el que tengo buena relación y conozco bien, en ls primeras jornadas lo quisieron matar y ahora parece que es un Dios. La derrota hay que tomarla como lo que es, una consecuencia, pero lo que hay que valorar es el trabajo. Está claro que algún día tienen que perder y ojalá sea el domingo ante nosotros”, un partido donde tiene a toda la plantilla a su disposición, ya que Jehu llevará una máscara facial tras la lesión que sufrió en el último encuentro en el Helmántico.

Lo que sí tiene claro Cortés es que “no hay excusas y tenemos que centrarnos en lo que viene. Está claro que con lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha valido para estar en puestos de play-off, así que hay que dar más. Contra cualquier rival que hacemos nuestro juego hemos sido superiores, pero a veces nos descentramos y son excusas que ya no valen. Son situaciones que se repiten y que nos tiene que hacer fuertes y salir muy centrados sabiendo lo que hay que hacer, los que juegan y los que no para estar a disposición”, señala el entrenador blanquinegro, que reconoce estar “contento con el compromiso de todos los jugadores. Son profesionales y saben a lo que viene y luego unas veces están mejor y otras pero. Lo que está claro es que hay mucha gente apoyándonos y hy que agradecérselo y trabajar por la ilusión de la gente que está detrás ahora más que nunca. Hemos visto las orejas al lobo, pero dependemos de nosotros mismos. Es lo importante y lo más bonito al final”.