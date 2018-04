El Real Valladolid B será una nueva prueba de fuego para un CD Guijuelo en horas bajas 

Viernes, 6 de abril de 2018

El conjunto de Jordi Fabregat juega mañana, sábado 7 de abril a las 17:00 horas, en partido adelantado al grueso de la jornada 33

El Club Deportivo viaja mañana a Valladolid buscando la victoria que tanto se le resiste en las últimas semanas. El equipo acumula cuatro partidos consecutivos perdiendo y sin marcar un gol. Si quiere que la distancia con la zona de peligro no siga reduciéndose, tendrá que ganar al filial del Real Valladolid a partir de las 17:00 horas de mañana sábado, 7 de abril.

El entrenador del equipo, Jordi Fabregat, es consciente de la delicada situación en la que se encuentra el equipo y cree que dependen de si mismos para solucionarlo: “No debemos mirar los partidos que hemos perdido últimamente. Sino el total de liga que llevamos hecha y somos mejores que muchos equipos. Tenemos que salir a jugar a lo que nos ha llevado a la victoria en muchas ocasioens, que es estar comprometido con el juego. Ahora mismo, pienso que 39 puntos, con 18 aún por jugar, es una situación que firmaríamos si viniéramos de una situación peor. Los partidos se ganan durante el trabajo semanal, los jugadores lo saben y están preparados para afrontar lo que sea necesari0.

El técnico señaló también que aún hay margen para derrotas si son por mérito del contrario: “Yo soy de hablar en el campo, no soy de matemáticas. Si caemos derrotados porque nos gana el contrario, no pasa nada. Pero si perdemos porque no lo hacemos bien, entonces es cuando me enfado. Los jugadores están convencidos de que tienen que jugar con mayor intensidad que en las últimas semanas. Y vamos convencidos de ganar”. En cuanto al rival, Fabregat considera al Real Valladolid B un equipo peligroso en su campo: “El rival está fuerte defensivamente. son rápidos para atacar, y crean buenas estructuras defensivas. Están capacitados y con jugadores jóvenes. Es sin duda un rival en forma”.

El equipo no podrá contar con Manzano, que ha causado baja para el resto de la temporada. El jugador tendrá que ser intervenido por rotura de ligamento, por lo que estará varios meses alejado de los terrenos de juego. Por otro lado, Carmona también será baja, al tener que cumplir un partido se sanción por su expulsión del último encuentro. El colegiado del encuentro será el gallego Brea Peón.