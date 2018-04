Voces del Más Acá suenan en la Casa Lis este sábado

Viernes, 6 de abril de 2018

Concierto de Voces del Más Acá este sábado en el Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis, a las 21 horas. La entrada al espectáculo es libre y gratuita, si bien los miembros de la Asociación de Amigos del Museo que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.



Desde su fundación en el año 2013, Voces del Más Acá se ha caracterizado por ser un grupo dinámico y versátil, lo que le ha llevado a hacer representaciones en escenarios de muy diversa índole. Su repertorio apuesta por un variado menú de estilos entre los que se encuentran el jazz y arreglos de estilos pop, rock, latino, bossa nova, versiones de bandas sonoras, etc.

Repertorio

A Pedir su Mano (Juan Luis Guerra)

Beatles Medley (The Beatles)

Creole love call (Duke Ellington)

Sitting on the Dock of the bay (Otis Redding)

Don´t Know why (Norah Jones)

Lágrimas negras (Miguel Matamoros)

You know that I´m not good (Amy Winehouse)

It Don´t mean a Thing (Duke Ellington)

Fuga en Sol m (J.S. Bach)

Fever (John Davenport)

Faith (George Michael)

Highway to hell (ACDC)

Hips don´t lie (Shakira)