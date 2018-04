Presentadas 12 solicitudes para optar a los 7 huertos familiares vacantes

Jueves, 5 de abril de 2018

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha recibido un total de 12 solicitudes de personas interesadas en optar a alguno de los huertos familiares que están ahora mismo vacantes en la Cañada Real de Extremadura (en los laterales de la Nacional 620 a partir del Puente Nuevo en dirección Portugal). El número de huertos que se encuentran vacantes asciende a 7, con lo cual la demanda supera claramente a la oferta.

Sin embargo, según apuntan fuentes municipales, al menos alguna de las solicitudes no cumpliría los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, que son: llevar al menos 6 meses empadronado en Ciudad Rodrigo, estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, no disponer –ni el solicitante ni los que vivan en su domicilio- de otro huerto ni de un inmueble de naturaleza rústica con regadío, y no haber sido sancionado por el Consistorio con la retirada de un huerto anteriormente.

De momento, se ha requerido documentación a varios de los solicitantes, estando ahora mismo abierto el plazo para que presenten estos documentos que les faltan. Una vez lo hagan, y se descarten aquellas solicitudes que incumplan los requisitos, se procederá a puntuar las restantes, siendo los huertos para aquellos que obtengan una mayor puntuación.

Hay que recordar que esa puntuación se establecerá en función de tres criterios: la renta per cápita (de 1 a 5 puntos en función de la cuantía), el tiempo que lleve el solicitante desempleado (de 1 a 5 puntos en función del tiempo que lleve) y si tiene alguna incapacidad parcial o minusvalía (lo que dará hasta 3 puntos).

Si se producen empates, se atenderá para desempatar a si los solicitantes tienen cargas familiares, a si tienen alguna incapacidad parcial, y a cuánto tiempo lleven en situación de desempleo. Los que se queden ahora sin huerto, pasarán a integrar una lista de espera de la que se tirará cuando haya nuevas vacantes por renuncias, fallecimientos o retiradas de la concesión por parte del Ayuntamiento.

Los 7 huertos vacantes, que se adjudicarán hasta el 20 de septiembre de 2023 (cuando finalizará la concesión que tiene el Ayuntamiento de la Cañada Real de Extremadura) oscilan entre los 335,35 y los 556,60 metros cuadrados de superficie.