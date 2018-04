Productos imprescindibles para resaltar el rostro

Jueves, 5 de abril de 2018

El rostro es lo primero que llama la atención y es necesario transmitir la mejor imagen, sobre todo cuando se requiere de nuestra presencia

Cuando se ha sufrido una molesta noche de insomnio y se necesita ocultarlo un poco o cuando se quiere dar la mejor imagen posible en una entrevista de trabajo, llevar un rostro que resalte y tenga una apariencia de contar con un correcto cuidado y un buen maquillaje resulta de gran importancia. Y es que el rostro es lo primero que llama la atención y es necesario transmitir la mejor imagen.

Existen en el mercado una gran variedad de productos para el rostro para satisfacer necesidades muy concretas pero para resaltar el rostro a veces es suficiente contar solo con los más imprescindibles.

Los productos que no deben faltar en el neceser y que ayudarán a ofrecer la mejor imagen son los siguientes:

Barra de labios

Los pintalabios o barras de labios tienen décadas de existencia siendo el producto favorito de mujeres de todo el mundo. Usar un color para los labios que logre la combinación perfecta entre elegancia y sencillez es fundamental.

Sombra de ojos

Ya eran usadas en la antigüedad e incluso por faraones del Antiguo Egipto. Y es que la sombra de ojos aporta un magnetismo al que es difícil resistirse. La atracción y la impresión que genera unos párpados bien maquillados son comparable con pocas cosas en el mundo del maquillaje.

Base de maquillaje

Es el producto que primero se debe aplicar antes de recurrir a todo lo demás. Usar una base de maquillaje que aporte un tono de color a la piel y ayude a cubrir algunas imperfecciones como los temidos granos o la piel roja por el frío es imprescindible para muchas mujeres. Y es que una buena base logra cambiar por completo el aspecto de la piel de la cara.

Colorete

¿Qué sería de esos días en los que nos despertamos con la piel pálida y con poca luz sin un poco de colorete? No hay neceser donde no se encuentre el colorete, y es que es el producto que aporta el toque de alegría y vida al rostro. Si bien es un producto con el que hay que tener cuidado y aplicarlo con delicadeza para no pasarse en la cantidad de producto utilizado ni en cubrir una extensión del rostro demasiado grande más allá de los pómulos.

Máscara de pestañas

Las pestañas abundantes y alargadas hacen que los ojos parezcan más llamativos y bonitos. Hay mujeres que hacen todo lo posible por conseguir las pestañas más grandes y largas y aplicar una buena máscara de pestañas es una de las soluciones más eficaces para lograrlo.

Estos son los productos que no deben faltar en el hogar para realzar y embellecer el rostro en esos días en los que transmitir una buena imagen es imprescindible. Y es que un maquillaje de calidad puede obrar milagros en el rostro incluso en los peores días.