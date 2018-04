Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio pide agilidad en las actuaciones en el Río Tormes

Jueves, 5 de abril de 2018

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio considera que las actuaciones en el Río Tormes “no deben demorarse más allá de lo estrictamente necesario y deben ser de mayor calado que el anunciado. No se trata únicamente de retirar la multitud de residuos, que ahora son visibles para sonrojo colectivo, se trata de que podamos ver el río y, en consecuencia, la estampa de Salamanca, sin tener que avergonzarnos como hasta ahora”.



En este sentido, apuntan que “la conversación del alcalde de Salamanca con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la que se ha tenido conocimiento, no tiene nada de extraordinario, salvo que se ha producido con diez días de demora y únicamente para recordar la protección de la Pesquera del Tormes y las competencias de cada institución. Cabe reseñar que más allá de los motivos expuestos por el alcalde también hay razones de seguridad, salubridad y salud pública, que son del interés de todos”.



A juicio de la Asociación, “las instituciones tienen olvidado el río, el cual carece del obligatorio Plan Especial de Protección o de inversiones para su mantenimiento y limpieza. Tal es así que el Ayuntamiento sólo ha anunciado la retirada de residuos en vez de plantearse una acción global, para la que tampoco hace falta un gran presupuesto ni mucho tiempo en la ejecución”.



Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio teme, por tanto, que no sólo las actuaciones que se llevarán a cabo serán mínimas, si no que se demorarán en el tiempo, “aunque no tanto como ocurre con la Pesquera de Tejares: una buena motivación para todos de lo que no puede ocurrir en la Pesquera del Tormes”.

Por eso, subrayan que la de Tejares, “que tiene funciones y beneficios semejantes a los de la del Arrabal, también es un bien patrimonial pero que no parece ocupar mucho tiempo en las conversaciones entre el Alcalde y la Confederación del Duero. En el Plan Especial del Río Tormes -anulado por la Justicia- el Ayuntamiento decidió no catalogarla porque iba a ser derribada para posibilitar el aparcamiento de los camiones de la basura junto al río, como así se le explicó a esta Asociación, y según el avance del nuevo Plan Especial del Río Tormes -que diez años después no ha sido aprobado- si será catalogada. La Pesquera de Tejares sigue derribada y según se ha anunciado cuando las obras de construcción comiencen durarán seis meses”.

Este colectivo concluye que “el abandono del Río Tormes a su paso por Salamanca no sólo se resume en los residuos que se han vertido al fondo, también a la imagen del mismo especialmente entre el Puente de Enrique Estevan y el Puente del Pradillo en sendas márgenes. Es sorprendente y lamentable, para los miles de salmantinos que se acercan a pasear por esta zona, que estando a cinco metros del río éste no sea visible porque las márgenes estén pobladas por multitud de vegetación que ha surgido de forma espontánea, masiva, desordenada y alcanzando dimensiones realmente importantes. A las orillas del río debe y tiene que haber vegetación de ribera y autóctona (nunca cemento) pero la realidad pone de manifiesto que no existe una actuación estudiada, coordinada y sensata que vincule el río y la ciudad en compañía de una buena vegetación”.



Lo mismo comentan sobre el Arroyo Zurguén, “donde el redescubierto dique y su entorno se encuentran ocultos entre la maleza. Es más, el tramo en que fue canalizado se encuentra estancado y lleno de vegetación y residuos, poniendo de manifiesto la falsedad de los motivos con los que se acometió dicha actuación”.



“Incluso la poda de arbolado practicada hace cuatro años entre el Puente de Enrique Estevan y el Puente del Pradillo no fue completamente satisfactoria ya que en las inmediaciones del Puente Romano no se extrajeron las raíces de los árboles que allí habían arraigado, justo los que más daño producían al bien patrimonial”, añaden.



Por todo ello, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio entiende que “es necesario que el Río Tormes y el Arroyo Zurguén cuenten con un Plan Especial de Protección, medioambientalmente aceptable, que estipule objetivos, planifique actuaciones, contemple labores habituales de mantenimiento para sendos cauces, sus orillas, riberas y entornos, y cuente con voluntad política suficiente para su ejecución”.